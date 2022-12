Juicio a Cristina Kirchner, en vivo: la sentencia en la Causa Vialidad y las últimas noticias

escuchar

08.07 “Leales a CFK”

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad (Sitraju) empapelaron puntos neurálgicos de la Capital con carteles de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, antes del veredicto que dará esta tarde el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la Causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

“Es un paredón de fusilamiento”, aseguraron en esas pancartas sobre los magistrados que juzgarán a la exmandataria, en sintonía con lo que ella misma había expresado durante sus últimas palabras en el juicio. “Vergüenza. Los/as trabajadores/as leales a CFK”, arengaron desde el gremio que integra la Confederación General del Trabajo (CGT).

07.49 Respaldo del PJ Nacional: “La causa es una mentira”

Aunque todavía no está claro qué espacios del kirchnerismo se movilizarán en caso de una sentencia desfavorable para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la exmandataria recoge desde las primeras horas del día expresiones de apoyo. En el Twitter oficial del Partido Justicialista nacional aseguraron que este expediente “es una mentira” y señalaron que durante el proceso no se respetaron las garantías constitucionales de la dirigente del Frente de Todos.

“La sentencia ya está escrita y fue redactada por el partido judicial sin respetar las instituciones y actuando con prácticas mafiosas”, aseveraron.

07.34 Morales, sobre la sentencia: “Puede llegar a ser un punto de inflexión en cuanto a que en la Argentina no haya corrupción”

Horas antes de que el Tribunal Oral Federal N° 2 dé su sentencia en la causa Vialidad que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que esta definición “puede llegar a ser un punto de inflexión en cuanto a que en la República Argentina no haya impunidad”.

Pese a mostrar ida y vuelta con el gobierno nacional, el mandatario provincial radical es un férreo crítico de la terminal K del Frente de Todos, espacio con el que tiene como principal tensión las posturas con respecto a la dirigente social Milagro Sala. “Estoy convencido que [la sentencia] es un hecho relevante, importante, porque es el funcionamiento del sistema judicial frente a una matriz de corrupción que se ha instalado en la gestión del kirchnerismo. Los argentinos estamos esperando que la Justicia actúe como corresponde, que se den las garantías de los procesos. Esto va a ser importante en términos del fortalecimiento institucional”, sostuvo en Radio La Red.

07.13 Políticos, fiscales y jueces comparten una certeza y una duda

La dirigencia política asume que el desenlace del juicio oral y público por la causa Vialidad implicará una condena para Cristina Kirchner, pero tanto los referentes afines a la vicepresidenta como sus detractores miran con preocupación las posibles reacciones políticas a ese fallo. Aunque los estatales de ATE que en la ciudad responden a Daniel Catalano advirtieron que “pararán el Estado” si hay una condena para la vicepresidenta, en las filas del kirchnerismo y de La Cámpora no convocaron, por ahora, a movilizaciones en apoyo a Cristina. En el kirchnerismo existe la convicción de que la vicepresidenta será condenada, aunque solo por defraudación al Estado y no como jefa de una asociación ilícita, la figura que mayor pena implicaría. Pocos apuestan a la absolución.

“No quiero dar impresiones, no me parece que me corresponda. Lo único que digo es que, sea lo que sea, la sentencia hay que aceptarla. Tanto de parte nuestra como de parte de aquellos que están planteando que van a hacer paro y van a generar caos”, dijo Patricia Bullrich, presidenta de Pro, consultada por LA NACION.

Un dirigente que sigue la agenda judicial y tiene llegada a la vicepresidenta retomó le dijo a LA NACION que el tribunal tiene la sentencia “escrita y firmada”. Otro diputado vinculado con Cristina Kirchner indicó que, si llega a darse algún tipo de movilización, “seguro sea espontánea, desde abajo para arriba”. Aseguró que la vicepresidenta no quiere que se agite el clima social, dados los incidentes después del alegato del fiscal Diego Luciani.

07.00 Las diferencias sobre la sentencia y las especulaciones

Las diferencias en torno a la pena que podría recibir la vicepresidenta se dan principalmente porque se analiza en tribunales si va ser condenada solo por fraude o también por asociación ilícita. Si bien son muchos los funcionarios judiciales que entendieron que se logró probar la asociación ilícita, son cautos a la hora de especular. En esta idea arriesgaron la posibilidad de una condena unánime de los tres jueces del tribunal por administración fraudulenta y una absolución por asociación ilícita en voto dividido.

Para sostener esta idea, circuló en Comodoro Py por diversos pisos una teoría que aplica a todo el espectro partidario: la aplicación de la asociación ilícita irritaría a la política. “¿Qué intendente, o gobernador no tiene un empresario amigo proveedor en la obra pública’”, repitieron el argumento temerario al menos tres de los funcionarios consultados. “Hay argumentación jurídica para condenar, pero, habiendo caminado mucho asfalto, no veo a la justicia federal condenando por asociación ilícita a un mecanismo de adjudicación de obras, no lo creo”, opinó un experimentado magistrado consultado por LA NACION.

06.41 Quiénes son los tres jueces que deciden si condenan a Cristina Kirchner

Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso son de carrera judicial y los tres fueron nombrados por la vicepresidenta cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo. El tribunal oral que este martes decidirá si condena a Cristina Kirchner, que ella definió como un “pelotón de fusilamiento”, está formado por tres jueces a los que ella misma nombró durante su gobierno.

Los tres son de carrera judicial. Entraron a los tribunales de muy jóvenes y no se les conoce militancia política. Intervinieron en causas de gran relevancia pública -en algunas juntos; en otras, por separado-, desde la tragedia de Once y las muertes del 20 de diciembre de 2001, hasta la bolsa de Felisa Miceli, el caso de Oil Combustibles y la administración fraudulenta de Romina Picolotti. Juzgaron también a represores en casos de lesa humanidad y a bandas de narcotraficantes, pero ninguno de esos procesos tuvo la entidad y el impacto político de este caso y ellos lo saben.

Jorge Gorini, que presidirá la audiencia y leerá el veredicto, tiene 55 años y lleva 35 trabajando en Tribunales. Empezó en la justicia de instrucción (los tribunales penales ordinarios, no federales), donde fue 10 años secretario. Después, fue defensor oficial en la justicia porteña y en 2005 ganó el concurso para ser juez penal de primera instancia, pero estuvo pocos meses en ese cargo porque fue nombrado subrogante en un tribunal oral de Comodoro Py, vecino al que integra hoy. Cuando se abrió un concurso para cuatro vacantes en los tribunales orales federales, Gorini concursó y se convirtió en titular del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), donde hoy está juzgando a Cristina Kirchner. En ese mismo concurso fue nombrado su colega Giménez Uriburu.

Durante el juicio, la defensa de Cristina Kirchner recusó a Gorini por haber visitado a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez argumentó que la fue a ver porque estaban a punto de quedar firmes las condenas por la tragedia de Once y no quería que pasara con Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi lo que sucedió con Amado Boudou, de quien se filtraron fotos, descalzo y en pijama, en el momento de su detención. También dijo que fue a hablar con la ministra porque le preocupaba saber quién se ocuparía de su custodia con el traspaso de la policía a la Ciudad (Gorini había sido amenazado durante la causa AMIA). La defensa de Cristina Kirchner advirtió que esas no fueron las razones de la visita que quedaron consignadas en las actas del Ministerio; Gorini respondió que él nada tenía que ver con eso.

Además de juez penal, Gorini es jurado de boxeo profesional. Desde que se casó, en 1994, vive en Villa del Parque. El 15 de septiembre pasado, en la vereda de su casa encontró un objeto sospechoso. La policía lo hizo detonar y resultó ser un paquete con cuatro mandarinas. Gorini ya había vivido durante este juicio un hecho amenazante: a los tres jueces del caso Vialidad -y a otros- les vulneraron sus declaraciones juradas, que aparecieron abiertas en el Consejo de la Magistratura.

Rodrigo Giménez Uriburu entró a Tribunales a los 18 años, como meritorio (sin sueldo) de un juzgado de Instrucción, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). Cinco años después, pasó a Comodoro Py como relator de un tribunal oral. También fue prosecretario y secretario. Durante un tiempo trabajó en el juzgado 9, el de Juan José Galeano (a quien conocía de Instrucción), para la elevación a juicio del caso del ataque a la AMIA.

Fue por eso que se excusó de juzgar a Galeano por el encubrimiento del atentado. De hecho, esa excusación fue lo primero que hizo como juez. Entre las causas de relevancia pública más importantes que tuvo están la tragedia de Once y el caso por las muertes del 20 de diciembre, en el que condenó al exsecretario de la Alianza Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Rubén Santos. Además, dictó las condenas de Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural. Y de Miceli por la bolsa.

Giménez Uriburu también fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner. Fue por compartir equipo de fútbol con el fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, y haber jugado en el torneo de la quinta Los Abrojos, de Macri, que también participaba de los campeonatos allí. Giménez Uriburu dijo que desde 2007 -cuando recibió esta causa- ya no jugaba ese torneo y que nunca había compartido cancha con Macri. En septiembre pasado, denunció que le habían hackeado su teléfono.

Andrés Basso, el tercer miembro del tribunal que juzga a la vicepresidenta, es en realidad del TOF 3. Fue convocado por la muerte de otro magistrado. Comenzó su carrera judicial en los tribunales federales de La Plata (es graduado de la Universidad Nacional de La Plata), después pasó a Lomas de Zamora y desde 2015 es juez en Comodoro Py. Su designación la firmó Cristina Kirchner poco antes de dejar el poder.

Entre las sentencias que dictó últimamente están la absolución de Carlos Telleldín en el segundo juicio por el atentado a la AMIA y la condena al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en el caso de Oil Combustibles. En ese juicio, Basso votó en soledad por condenar también a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, que fueron absueltos.

Y Basso falló en otro juicio muy sensible para Cristina Kirchner: condenó a dos testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos (pretendieron instalar que la había ido a ver a ella, mientras era presidenta). Basso los condenó por falso testimonio y ordenó además que primera instancia profundizara la investigación sobre los ideólogos de la maniobra.

06.15 Por qué Cristina podría presentarse en las elecciones 2023

En caso de que Cristina Kirchner sea condenada, no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la acusación en el juicio, pidió que la vicepresidenta sea condenada a la pena de 12 años de prisión al considerarla jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública en concurso real. Solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos, unos 17 millones de dólares en el mercado marginal. Para el fiscal, Cristina Kirchner cometió la mayor maniobra de corrupción que se conoció en el país en 40 años

06.00 En los tribunales dan por hecho que Cristina Kirchner será condenada

Después de un juicio oral y público que duró tres años y medio, la vicepresidenta Cristina Kirchner podría ser condenada este martes a una pena de entre 5 y 8 años de prisión y quedar inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos, según la mirada mayoritaria de una veintena de jueces y fiscales federales que siguieron el proceso del denominado caso Vialidad. Aunque hay diferencias entre los consultados acerca de si la sentencia será solo por haber cometido fraude al Estado o si además se la considerará jefa de una asociación ilícita. Estas conclusiones son producto de un relevamiento realizado por LA NACION entre jueces, fiscales y camaristas federales de todas las instancias. Los jueces que deben decidir, los del Tribunal Oral Federal N° 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, mantienen un máximo hermetismo sobre el contenido del veredicto. Gorini presidirá el tribunal al momento de la lectura.

Si Cristina Kirchner es sentenciada, sería la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.

