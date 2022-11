Cristina Kirchner podrá decir sus “últimas palabras” ante los jueces del caso Vialidad, que ya trabajan en la sentencia

escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá este martes a las 9.30 la posibilidad de dirigirse a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 del juicio por la causa Vialidad, en la instancia que tienen los acusados de dar “últimas palabras” antes de escuchar el veredicto. También podrán hacer uso de sus últimas palabras los exfuncionarios Santiago Carlos Kirchner, Héctor Raúl Garro y José López. Una vez que hayan terminado, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu podrían dar a conocer la fecha de la sentencia.

A diferencia de las instancias anteriores, en las que la propia vicepresidenta adelantó sus intenciones de hablar para responder al alegato del fiscal Diego Luciani e incluso difundió a través de sus redes la transmisión desde su despacho en el Senado, cerca suyo no confirmaron a este medio si hará o no uso de las últimas palabras. En las últimas semanas su agenda fue más electoralista que judicial . Y después del atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, el kirchnerismo dejó de alentar las manifestaciones callejeras en su apoyo para no enrarecer el clima social.

En septiembre pasado, cuando habían pasado apenas veinte días del atentado que sufrió en la puerta de su casa, la vicepresidenta se constituyó como abogada en causa propia y habló durante más de una hora en la instancia de alegatos, en la que cuestionó ante el tribunal la legitimidad del juicio y dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deben ser investigados y juzgados.

Los jueces del tribunal trabajan en suma reserva sobre la resolución del caso. De conocerse la sentencia durante la primera o la segunda semana de diciembre, los fundamentos se conocerían recién en febrero o marzo del año próximo, después de la feria judicial.

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu Archivo

Las últimas palabras y el veredicto serán dados a conocer a través de una audiencia vía Zoom que será transmitida por YouTube, igual que como transcurrieron hasta ahora las etapas anteriores del juicio. De esta manera se evitará la conglomeración de gente en los tribunales de Comodoro Py y la necesidad de implementar un gran operativo de seguridad.

En la audiencia anterior habló el exministro de Planificación Julio de Vido. Cuestionó el criterio de la fiscalía para acusarlo y dijo: “Se omitió la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del Estado”. A lo largo de este juicio se habló más de una vez del rol de los jefes de gabinete (entre ellos, el actual Presidente, Alberto Fernández). Lázaro Báez optó por no hacer uso de la palabra.

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner

La audiencia en la que se conocerá el veredicto, cuya fecha seguramente sea dada a conocer este martes, también incluirá las últimas palabras de los acusados Nelson Periotti, Raúl Villafañe y Fernando Santibañez. Los jueces pasarán a deliberar cuando todos los acusados hayan finalizado esa etapa para difundir el contenido de la sentencia ese mismo día, tal como lo estipula el Código Procesal Penal.

El juicio contra Cristina Kirchner, Báez y una decena de exfuncionarios del gobierno kirchnerista comenzó en mayo de 2019. La vicepresidenta habló en dos oportunidades ante este tribunal: en diciembre de 2019, cuando días antes de asumir como vicepresidenta fue indagada en la sala de audiencias de Comodoro Py donde se llevaba adelante el proceso, que tras la pandemia pasó a ser virtual; y en septiembre pasado, cuando se constituyó como abogada en causa propia para hablar en la instancia de alegatos. Acusó a los jueces de constituir un “tribunal del lawfare”, les endilgó tener la sentencia “escrita y firmada” y dijo que denunciaría a los fiscales que la acusaron.