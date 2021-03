Jujuy: tenso cruce entre Gerardo Morales y un grupo de manifestantes

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, protagonizó ayer un momento de tensión durante un acto en el que anunció la construcción de una escuela secundaria en el barrio Campo Verde. Un grupo de manifestantes se concentró allí, donde se ubica una cancha de fútbol barrial, para exigir que la obra sea ubicada en otro lugar, y el mandatario los acusó de “egoístas e irresponsables” y de responder a intereses políticos.

Según precisó el diario El Tribuno de Jujuy, la tensión se elevó ayer durante la inauguración de la ceremonia en la que el gobernador firmó el acta para la construcción del edificio de la Escuela Secundaria Nº 39 de Campo Verde. Asimismo, según detalló el diario local, Morales también anticipó el desarrollo de un polideportivo que será administrado por el Centro Vecinal del barrio.

“Quería venir a ver con mis propios ojos esto. No podía creer que la consigna sea ‘cancha sí, escuela no; necesitamos más escuelas públicas para las familias pobres”, expresó Morales. “Son unos egoístas, unos irresponsables, no les interesa la educación ni el futuro de sus hijos”, apuntó con dureza el gobernador.

Morales, comenzó de este modo su discurso, previo a la tensión que se vivió durante la madrugada cuando la policía ingresó al predio donde un grupo de manifestantes se encontraba realizando una vigilia en contra de la obra anunciada por el gobernador.

“Venimos a fundar educación y progreso” @GerardoMorales inicio de obra Escuela Secundaria Campo Verde #MásEscuelasMásFuturo pic.twitter.com/1uqzLQoz7k — Prensa UCR Jujuy-Arg (@prensaucr) March 8, 2021

“En esta zona, desde Alto La Viña, Bajo La Viña, Campo Verde, Chijra y Los Perales hay una sola escuela secundaria pública, el resto son todas privadas”, argumentó Morales en relación a la iniciativa. Y en ese sentido agregó: “Necesitamos más escuelas públicas para las familias del barrio que no pueden acceder a instituciones privadas y así garantizar el acceso igualitario a la Educación”.

“Impedir, prohibir la creación de una escuela es un crimen. Impedir una escuela y la educación es matar los sueños de los niños”, criticó Morales al remarcar que los manifestantes pertenecían a la organización Túpac Amaru, liderada por la dirigente social jujeña Milagro Sala, quien cumple arresto domiciliario.

“Detrás de esto está Milagro Sala, que ha mandado a su diputada, a su abogado; la responsabilidad de lo que pasa es del Frente de Todos que ha politizado todo y está usando a los chicos”, completó Morales al adjudicar la resistencia de los manifestantes a cuestiones de índole político.

