Julia Lorenzo, la joven militante libertaria que asume como directora de derechos humanos de la Cancillería

Empoderado por Karina Milei y Santiago Caputo como nuevo secretario de Culto y Civilización, el joven militante libertario Nahuel Sotelo absorbió meses atrás la subsecretaría de derechos humanos, históricamente a cargo de la Cancillería.

En ese lugar, según fuentes del Palacio San Martín, Sotelo entronizó como directora a la joven diplomática Julia Lorenzo, que coincide con la visión conservadora de su hoy jefe político, en consonancia con las posturas de Karina Milei y otros funcionarios llegados recientemente a sus cargos, como la asesora de familia Ursula Basset (influyente en la OEA) y el vicecanciller Eduardo Bustamante. Una grupo fuertemente cohesionado y conformado durante la gestión de Mondino, con el que deberá convivir el flamante canciller, Gerardo Werthein.

A pesar de su juventud, y según pudo saber LA NACION, Lorenzo no es una improvisada en ese puesto pertenece a la diplomacia de carrera. Fue parte de la dirección de organismos internacionales, a las órdenes de Alejandro Torres Lepori, expulsado del Gobierno la semana pasada luego de estallado el escándalo por el voto en contra del embargo a Cuba en las Naciones Unidas. Lorenzo se había ido semanas antes, ya que fue designada titular de la dirección de Derechos Humanos en reemplazo de Christian Machuca, quien quedó fuera del cargo a principios de año, cuando esa dirección pasó a la órbita de Sotelo.

Nahuel Sotelo y Javier Milei

Según fuentes diplomáticas, la publicación de su designación en Clarín motivó un importante revuelo en la conducción de la secretaría de Culto. En esa publicación daban cuenta de una presunta militancia previa en favor de los derechos LGTBQ de la hoy funcionaria, junto con tuits actuales, elogiosos hacia el Gobierno y el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y la Junta Militar que gobernó al país entre 1976 y 1983. LA NACION intentó comunicarse con Sotelo para obtener precisiones, pero no obtuvo respuesta, y tampoco pudo acceder a los posteos mencionados.

En su perfil de X, la funcionaria sostiene que “sin meritocracia y libertad no hay destino”. Con identificación plena con el Gobierno, apoyo a Israel y a la política exterior mileista, afirma que “la diplomacia necesita cambiar en forma urgente. En tiempos de verdades descarnadas jugarse será vital. What a time to be alive. Si la Argentina entiende lo que vale, somos el UNO”, afirma. También hay posteos elogiosos hacia el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y también retuiteos de posteos de Sotelo, en uno de los cuales el secretario publicó una foto con el ultimátum presidencial a los diplomáticos para que se alineen con la política oficial en los organismos internacionales, o de lo contrario den un paso al costado.

La Diplomacia necesita cambiar en forma urgente.

En tiempos de verdades descarnadas jugarse será vital. What a time to be alive. Si la Argentina entiende lo que vale, somos el UNO. — Julia🇦🇷💜 (@julArg2023) May 9, 2024

Llegado a fines de agosto a la secretaría, Sotelo tiene como aliado al subsecretario Agustín Caulo, con quien comparte su rechazo a la agenda 2030 de Naciones Unidas, las políticas de género, el aborto y la necesidad de luchar contra el cambio climático. La designación de la joven Lorenzo en derechos humanos va en la misma línea y suma polémica a la gestión en la secretaría de Culto.

Jaime Rosemberg Por

Temas Cancillería