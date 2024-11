Diputados: la oposición se encamina a limitar el uso de los DNU por parte de Javier Milei

La oposición en Diptados está cerca de avanzar en su objetivo de acotar el poder de Javier Milei: busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda. Los números están a favor de los convocantes de la sesión, Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los radicales de Democracia. Los sondeos más conservadores suman 134 votos.

De confirmarse este nivel de avales en el recinto, que se abrirá a las 15 , sería el último golpe, por partida doble, al filo del cierre del período ordinario y cuando todavía falta discutir el Presupuesto 2025.

Según las estimaciones de LA NACION, el escenario actual aglutina a una oposición heterogénea dispuesta a ponerle un freno al Presidente. Se trata de la UCR blue con sus 12 integrantes; UP con 95 (se descuenta a los cuatro catamarqueños); la Izquierda sumaría sus cinco diputados; los seis miembros de la Coalición Cívica (CC); la exoficialista Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal); Álvaro González y Héctor Baldassi, los larretistas de Pro; y el santacruceño Sergio Acevedo. El bloque de Pichetto aportaría 12 de sus 16 diputados: votarían con el Gobierno el entrerriano Francisco Morchio, aliado al gobernador Rogelio Frigerio; el chubutense Jorge Ávila, que responde al mandatario Ignacio Torres; la cordobesa Alejandra Vigo; y el porteño Ricardo López Murphy. Un saldo de 134 legisladores, cinco más de los necesarios para abrir la sesión y contar con la mayoría.

A este copendio podrían sumarse los radicales Julio Cobos, quien permanece en el bloque conducido por Rodrigo de Loredo, y Mario Barletta, que armó un monobloque en protesta a las internas del partido. Con ellos, el marcador de la oposición ascendería a 136.

Tanto Pro como la UCR cercana al Gobierno definieron ayer acompañar a los libertarios. Primero lo hicieron los macristas, que reunieron a su mesa directiva para ratificar su alianza parlamentaria con el Gobierno pese a que persisten las desconfianzas y los recelos mutuos. Decidieron que no darán quorum y, si la sesión avanza, no votará “con el kirchnerismo”.

“Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana [por hoy] no daremos quorum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, señaló en un comunicado la plana mayor de Pro tras un encuentro cumbre encabezado por el expresidente Mauricio Macri.

Cerca de los dos dirigentes que pretenden diferenciarse de sus colegas de partido señalan que “no se pueden construir mayorías con minorías”. Argumentan que cuando eso sucede, como en los primeros meses del gobierno de Milei, que frenó una reforma previsional y el financiamiento a las universidades a través de vetos sostenidos con 87 legisladores, “lo legal, lo legítimo, empieza a perder legitimidad”. “Pro viene de Propuesta Republicana, no podemos avalar este comportamiento”, sentenciaron.

El bloque UCR tomó la determinación de acompañar al Gobierno después una reunión de la que no participaron los cinco “pelucas” que se fotografiaron con Milei. “Había mucho malestar porque ya habían anunciado su posición públicamente sin conversarla antes en el bloque”, confió un referente de la bancada sobre este grupo filo-oficialista.

“Resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”, escribió De Loredo en su cuenta de X.

El oficialismo intentó hasta último momento desbaratar la sesión, a través de una fuerte presión a los gobernadores así como con llamados a dirigentes peronistas desencantados con la conducción del bloque. Sin embargo, hasta el momento, la oposición mantiene los avales suficientes para dar un último golpe legislativo a Milei.

Los proyectos

El temario de la sesión está integrado por dos proyectos: el que busca reformar la ley 26.122 para limitar la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la discusión de la norma por la que el Poder Ejecutivo se autohabilitó a canjear deuda sin el aval del Congreso.

El objetivo de primera iniciativa, impulsada por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia es evitar que al presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.

En lo que va del año, Milei hizo un amplio uso de esta prerrogativa constitucional: lleva firmados 42 DNU. Un número elevado si se considera que Mauricio Macri emitió 70 DNU a lo largo de sus cuatro años de gobierno, mientras Cristina Fernández de Kirchner firmó 78 durante sus dos mandatos.

Respecto del DNU que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, la oposición considera que viola la Constitución -que establece que los arreglos con acreedores son potestad del Congreso de la Nación- y la ley de Administración Financiera.

