Juliana Di Tullio le exigió a Alberto Fernández una “decisión política” para reducir la pobreza

Ante el nuevo aumento de la pobreza que difundió el Indec el jueves pasado, la senadora del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio sostuvo hoy en declaraciones radiales que “hay que preguntarle al Presidente si está dispuesto a distribuir para crecer”. Además, volvió a pedir por la candidatura a la Presidencia de Cristina Kirchner y criticó al bloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) por hacer caer la sesión del jueves pasado en la que se iba a tratar la Ley de Alcohol 0 al volanta, entre otras normas. También pidió renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque “los muertos no pagan”.

En el comienzo de la entrevista con Radio 10, Di Tullió disparó sus dardos contra los senadores de JxC que abandonaron el hemiciclo del Senado cuando se trataban leyes de fuerte impacto social como la tolerancia 0 para los conductores de autos. “Muy pocos no querían la Ley de Alcohol 0, pero no pasa nada, podrían haber votado en contra”, dijo y calificó como “inexplicable hacer caer una sesión que tiene los temas que vos escribiste”.

La senadora cercana a la vicepresidenta opinó que “lo peor es que tenían mayoría. Una mayoría que habían construido de manera circunstancial con el bloque de Unidad Federal -Alejandra Vigo, Carlos Espínola,Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider-. Cuando se levantaron y se fueron lo que sentí fue vergüenza, no les importó nada. Consultada sobre el aumento de los índices de pobreza e indigencia, Di Tullio apuntó contra la gestión de Alberto Fernández:. Y agregó: “La convocatoria de los familiares no fue solo nuestra. Todos los senadores de todos los bloques les abrieron las puertas”.

“Hay que preguntarle al Presidente si está dispuesto a distribuir para crecer”

Consultada sobre el aumento de los índices de pobreza e indigencia, Di Tullio criticó la gestión de Alberto Fernández: “Para hablar de 40% de pobres hay que hablar de que hay un 5% de la población argentina concentró el crecimiento que tuvo la economía el año pasado”. Y afirmó que “alguien se la llevó. Se la llevaron los mismos cinco vivos de siempre”.

Según la senadora oficialista, el Gobierno “no tiene una política de distribución” ni “decisión política” y dijo: “Hay que preguntarle al Presidente si está dispuesto a distribuir para crecer. Si vas a crecer solamente eso no significa que vas a ver menos pobres. Podés crecer, pero la pobreza también crece”.

Luego afirmó que “los datos no desmienten lo que estoy diciendo. Vos creciste, pero también creció la pobreza. Entonces hubo concentración. Para hablar de pobres hay que hablar de ricos, extremadamente ricos. Que se concentraron todo el crecimiento. Casi US$30.000 millones”.

Di Tullio también sostuvo que “tenés 6,5 puntos de inflación y los trabajadores no llegan a fin de mes”.

“Los muertos no pagan”

Otro de los ejes que la senadora cercana a la vicepresidenta abordó durante la entrevista fue el acuerdo con el FMI. “Tenés una deuda que generó [Mauricio] Macri que es impagable, nos está llevando a una situación que me recuerda a lo que decía Néstor Kirchner: ‘Los muertos no pagan”. Y enfatizó la necesidad de cambiar las condiciones del préstamo porque, según ella, “no nos pueden obligar a morir. Hay que sentarse a renegociar ese acuerdo que se hizo”.

Ante la consulta de si en el Gobierno hay ganas de renegociar el acuerdo, Di Tullio respondió que “eso hay que preguntárselo al Presidente de la República. Yo no tomo esa decisión. Yo lo único que tomo son decisiones adentro del recinto y voto en contra de ese acuerdo. Porque cuando lo leías veías que iba a pasar lo que está pasando”.

“Eso no es el peronismo. Yo no lo reconozco como peronismo”, dijo la senadora. Cuando le remarcaron que el actual es un gobierno peronista, ella se quiso desmarcar: “Soy parte de este gobierno. No le voy a quitar el cuerpo a este gobierno, pero la verdad lo que tengo son diferencias grandes”

En ese momento de la entrevista, Di Tullio convocó a la figura del vicepresidenta: “La conducción del movimiento nacional justicialista la tiene Cristina. Es mi candidata” porque “es la única capaz de volver a ponerle sentido y norte a un proyecto político de país concreto que tenga que ver con mejorarle la vida a las mayorías populares. Es la que puede tener el coraje suficiente porque siempre lo ha hecho para poder negociar este acuerdo”.

La senadora sostuvo que “el FMI rompió todo su estatuto para darle US$50.000 millones a Macri para que gane una elección que perdió y, que encima, cuatro años después no puede presentarse como candidato porque no pudo construir absolutamente nada políticamente”

Por último, y frente a un eventual triunfo electoral de JxC, Di Tullio profetizó que “se les va a ocurrir hacer lo mismo que hizo [Carlos] Menem: vender las empresas del Estado otra vez. A nosotros nos costó años poder recuperar esas empresas y que nos generen divisas porque lo que necesita este país son dólares. No tenemos máquinas de imprimir dólares”.

LA NACION