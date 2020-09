Juntos por el Cambio dio a conocer un comunicado en el que criticó el "federalismo invertido" del Gobierno y le pidió regresar al diálogo.

En un comunicado consensuado con tono fuertemente crítico al gobierno de Alberto Fernández, la cúpula de Juntos por el Cambio denunció hoy el "despojo arbitrario" de fondos a la ciudad de Buenos Aires mediante el decreto que redireccionó fondos coparticipables de la administración de Horacio Rodríguez Larreta hacia la provincia de Buenos Aires, y pidió a la Casa Rosada que cese con su política de "federalismo invertido" basado en la discrecionalidad en el reparto de fondos a las provincias.

"Desde Juntos por el Cambio reiteramos nuestra preocupación por la creciente tensión política y social que se ha visto agravada por los hechos sucedidos en la última semana. El país necesita, y reclama, sensatez política y cordura institucional", comienza el comunicado conjunto, consensuado en la reunión virtual de cada lunes de la mesa ejecutiva de JxC. Halcones y moderados de la coalición coincidieron en su defensa del jefe de gobierno porteño, que mientras congela su relación política con el Gobierno planea nuevas aperturas en la ciudad y un reclamo ante la Corte para frenar la decisión del Poder Ejecutivo.

Luego de pedirle al Gobierno que cese "su estrategia de confrontación", la coalición adjudicó "la grave crisis policial en la Provincia de Buenos Aires" a "la imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial", que comanda Axel Kicillof.

"[La crisis] no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían", continúa el comunicado, redactado esta vez por el diputado radical Mario Negri, que recibió aportes de otros dirigentes del espacio antes de su publicación. De la reunión participaron además el expresidente Mauricio Macri; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, dirigentes radicales encabezados por su presidente, Alfredo Cornejo y de la CC-ARI.

"Debe el Gobierno frenar el concepto de federalismo invertido que pretende instaurar, afirmado en la discrecionalidad del manejo de fondos públicos no coparticipables creando profundas inequidades y disponiendo a voluntad de los recursos para consolidar una estrategia electoral en el principal distrito del país con miras a la renovación parlamentaria del año próximo", afirma la cúpula de JxC. La sospecha es que la poda en los fondos porteños se relaciona con la "decisión de Cristina Kirchner de hacerse fuerte en ese distrito para ganar las elecciones del año que viene", dicen en el espacio opositor.

Llamado al diálogo

Hacia el final, la oposición pide al Gobierno "restablecer el instrumento del diálogo y la negociación" y dice que esas herramientas son "propias de países estables y democracias no autoritarias". El documento afirma que "en democracia no hay victorias totales".

"A las crisis se las enfrenta con más institucionalidad, con la plena vigencia de la división de poderes, y con el reconocimiento al interlocutor institucional consagrado por la democracia para aportar a la salida de la crisis", afirma el texto, que también puntualiza sobre "los ciudadanos que ceden momentáneamente derechos y libertades", por la pandemia. Alerta que ese hecho "no es para caminar hacia un estado de excepción permanente en el que el oficialismo pueda creer que decide sobre los demás poderes". Este párrafo tiene puntos de contacto con la columna publicada por el ex presidente en LA NACION, en la que advierte sobre "ataques sistemáticos a la Constitución" desde el oficialismo.

"No merecen los argentinos estar sometidos semanalmente a una agenda de tensión de esta magnitud cuando los problemas de empleo, la pobreza, la educación, la creación de riqueza y no aislarnos del mundo en que vivimos es un imperativo para no caer en la simplificación del populismo. Ya lo conocimos, ya lo vivimos y no estamos dispuestos a regresar", concluye el comunicado.