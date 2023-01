Juntos por el Cambio amenaza con sancionar a sus socios que rompan “las reglas” y provoquen rupturas en las provincias

escuchar

El tablero de Juntos por el Cambio se agita en modo electoral. Los jefes partidarios del espacio se reunieron esta noche en la sede nacional de Pro, en Balcarce 412, para analizar la escalada de conflictos en las provincias por armado del conglomerado opositor y ratificaron la vigencia de las reglas de competencia que aprobó la cúpula de la fuerza en septiembre pasado para las elecciones desdobladas o los distritos donde no hay primarias.

Tras regresar de Cumelén, donde convivió dos días con Mauricio Macri, la titular de Pro, Patricia Bullrich, recibió en el búnker del partido fundado por el expresidente a Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). A lo largo de la conversación consensuaron solicitarles a los integrantes del espacio en las provincias que redoblen los esfuerzos para preservar la unidad y “representar el cambio”. Y ratificaron que los socios de JxC deben respetar el reglamento interno que aprobó la mesa nacional de la fuerza para elegir a los postulantes. Amenazan con sancionar a los que fuercen un quiebre del espacio.

“En caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la mesa nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de la fuerza, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas ”, advirtieron.

Gerardo Morales llega a la reunión en la calle Balcarce Hernán Zenteno - LA NACION

Los principales focos de preocupación para los altos mandos de la fuerza son Río Negro, Chubut, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Se trata de los escenarios donde aún no hubo acuerdo entre los socios locales de Juntos por el Cambio sobre el mecanismo para definir las candidaturas y donde hay riesgos de ruptura. El primer test electoral será 12 de febrero en La Pampa.

Además, los jefes de Pro, la CC, la UCR y Peronismo Republicano definieron la convocatoria a una reunión de la conducción nacional el próximo lunes 6 de febrero.

Bullrich, quien desembarcó este miércoles en Tigre para apuntalar la candidatura de Nicolás Massot, vincula los cortocircuitos en el interior a la decisión de gobernadores del PJ o aliados de la Casa Rosada de “cambiar las reglas de juego” y desdoblar los comicios en sus distritos para aumentar sus posibilidades electorales y despegarse del desgaste que sufre la gestión de Alberto Fernández por la crisis y la disparada inflacionaria. Además, varios mandatarios suspendieron las PASO en sus provincias o implementaron la ley de lemas, como San Juan o San Luis, lo que dificultó aún más la articulación entre Pro, la UCR y la CC. Para otros referentes de JxC, esos cimbronazos reflejan la falta de liderazgo del grupo opositor a nivel nacional.

Frente a la creciente tensión en varias provincias claves, como Córdoba, Tucumán o Neuquén, ya sea por la falta de acuerdo sobre la estrategia para enfrentar al PJ o la modificación electoral, las autoridades de JxC buscan aplacar los conflictos.

“Este es el resultado derivado de un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias. La dirigencia de todos los partidos debe buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales”, indicaron.

El diputado Maximiliano Ferraro llega a la reunión en la calle Balcarce Hernán Zenteno - LA NACION

El 20 de septiembre pasado, la mesa nacional de Juntos por el Cambio aprobó un documento que establece un método de definición de candidaturas para las provincias donde no habrá primarias en 2023. En el punto 3-b se indica que en los distritos donde no se logre un acuerdo consensuado en torno a la herramienta -sugieren emplear las encuestar como instrumento “indicativo”-, se harán “internas abiertas”, en las que podrán participar los afiliados de los partidos que integran la alianza y ciudadanos que no tenga afiliación a ninguna fuerza. Los gastos de la elección, remarcan, serán “cubiertos” por los partidos de cada provincia.

En ese manual trabajaron Julia Pomares, jefa de asesores de Rodríguz Larreta, Andrés Malamud (UCR), Fernando Sanchez (CC-ARI) y Alberto Föhrig, emisario de Bullrich. La organización de esa interna abierta sería compleja y, sobre todo, muy costosa para los partidos. En la coalición opositor admiten su preocupación por las dificultades que tendrían para organizar una primaria semi-abierta con los padrones partidarios e independientes. Muchos socios de la coalición en las provincias temen que haya infiltrados del PJ.

Conflictos

JxC se encamina a una ruptura en varios distritos. Después de que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunciara que las elecciones locales se realizará el 16 de abril, la UCR avanzó en un pacto con Juntos Somos Río Negro (JSRN), que lidera Alberto Weretilneck. Denuncia falta de diálogo con Pro y ARI y competiría sin el paraguas de JxC. En ese frente también podría quedar el senador Martín Doñate, alfil de La Cámpora.

Chubut es otro de los epicentros de la pelea entre Pro y UCR por el liderazgo de JxC. El macrismo respalda a Ignacio Torres, pero el radical Damián Biss, apalancado por Lousteau, tiene previsto anotarse en la contienda por la sucesión de Mariano Arcioni.

Los jefes de Pro y los caciques del radicalismo también chocan en Mendoza, uno de los bastiones de la UCR. Los radicales cerraron filas ante el intento de Omar de Marchi, referente local de Pro y socio de Horacio Rodríguez Larreta, de disputarle a Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo el control de la provincia. Lo acusan de amenazar con quebrar el frente Cambia Mendoza y ser funcional al peronismo. Bullrich busca frenar la avanzada del armador de Larreta y respalda a Cornejo, uno de sus aliados en el ecosistema de JxC.

En Tucumán también hay riesgos de un quiebre. Allí, no avanzan las negociaciones para forzar un acuerdo entre Germán Alfaro, apalancado por Larreta y Bullrich, y Roberto Sánchez, impulsado por la UCR. En Pro acusan a Sánchez de ser funcional a la estrategia de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.

En la oposición también hay preocupación por el escenario en Neuquén. En esa provincia el Pro explora una alianza con Rolando Figueroa, exMPN, que podría romper a la coalición opositora. La UCR y la CC avalan a Pablo Cervi, alfil de Lousteau.

Desde hace meses, los jefes opositores debaten sobre las reglas de competencia que aplicarán en los distritos del país donde no hay primarias. Córdoba, segundo distrito electoral del país, es otro de los focos de preocupación en el mapa electoral de JxC. Allí, todavía no hubo un entendimiento entre los principales aspirantes a gobernador, Rodrigo de Loredo (UCR) y Juez (Frente Cívico), y el Pro.

Miguel Angel Pichetto llega a la reunión de referentes de Juntos por el Cambio en calle Balcarce Hernán Zenteno - LA NACION

Si bien no hay riesgo de quiebre, otro de los escenarios que inquieta a los jefes opositores es la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Allí, brotan los candidatos a gobernador: Horacio Rodríguez Larreta apuesta por Diego Santilli. En tanto, Bullrich, contrincante del jefe porteño, impulsa a Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. Todos ellos orbitan cerca de Macri. Con el aval de María Eugenia Vidal y del expresidente, Ritondo también desafía a Santilli, la carta del larretismo. De hecho, Vidal y Ritondo se mostraron juntos Necochea.

“No estoy en la costa para caminar en la playa, vengo a conversar con los que están laburando en la temporada, con aquellos que saben que estos meses son muy importantes para su economía familiar de todo el año”, dijo Vidal durante la actividad con Ritondo. ¿Un dardo a Larreta?

Ritondo y Vidal, en Necochea