Karina Milei encabeza la apertura del local libertario de la Provincia y Pareja habla de Santilli como candidato

Con aires de montaje peronista, La Libertad Avanza (LLA) hizo esta tarde un despliegue de distintas columnas del conurbano que responden al armador bonaerense y diputado nacional Sebastián Pareja para la inauguración de su sede partidaria de la provincia de Buenos Aires, pero que se hace en el barrio porteño de San Telmo. De esta forma, el oficialismo da los primeros pasos de la carrera electoral hacia 2027 con un objetivo claro: la reelección de Javier Milei.

Con banderas en las que primó el color violeta pero que llevaron también los nombres de las conducciones territoriales de cada distrito, los militantes libertarios ocuparon la esquina de Bolívar y la avenida Caseros a la espera de la llegada de la secretaria general y presidenta partidaria, Karina Milei. Mientras tanto sonaron bombos y batucadas, una de ellas de Berazategui. Una señora vestida de león se destacó entre los grupos de gente de todas las edades, hasta familias con niños.

La hermana del Presidente desembarcó junto al titular de Diputados, Martín Menem, también con Sharif Menem y con el diputado nacional riojano Gino Visconti.

En la previa del arribo de Karina Milei, Pareja salió a uno de los balcones en forma de semicírculo del tradicional edificio porteño que hará las veces de sede partidaria. Luego, en diálogo con LA NACION, dio luz verde a una convergencia con Pro en la provincia, horas más tarde del primer acercamiento que hubo esta mañana en Casa Rosada derivado de la charla entre la secretaria general y Mauricio Macri.

El saludo de Karina Milei durante la apertura del local libertario de la Provincia

“Tenemos la voluntad de ganar la Provincia y una de las formas de pensar que podemos ganar es ir juntos”, sostuvo ante la consulta de LA NACION Pareja y anticipó, sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Diego parece ser la persona que mejor nos representa [para competir a gobernador]”.

La definición es importante porque Pareja era uno de los que se anotaba en la danza de posibles postulantes para disputarle al peronismo en su bastión.

Según el armador bonaerense, Karina Milei bajó la orden de “no cometer errores, no pensar que la elección está ganada ni mucho menos” de cara a 2027 y cuando arranca de a poco la campaña. “Karina pidió juntar todas las fuerzas posibles sin entregar nuestros ideales, pensamientos, banderas“, remarcó Pareja, que dijo que la Provincia es “ganable”.

De acuerdo a otras fuentes partidarias, el edificio de tres pisos será como la versión libertaria de la sede del PJ, donde se reúne la oposición más férrea a la gestión libertaria.

Entre los presentes estuvieron la diputada nacional Lilia Lemoine (que se sacó selfies y grabó videos) y los bonaerenses Juanes Osaba y Maximiliano Bondarenko. Hubo también otros legisladores y consejeros escolares de LLA en PBA.

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