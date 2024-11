Karina Milei estuvo en Córdoba, no invitó a los aliados y dejó un mensaje: “No le podemos fallar a Javier porque está dejando su vida”

CÓRDOBA.- Esta vez la dupla integrada por la secretaria General de la Presidencia y armadora política de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desembarcó en Córdoba. La ciudad es una estación más en la gira de “consolidación” del espacio. El acto se diseñó para libertarios “puros”; no hubo invitación ni a los radicales cercanos ni al juecismo. La conferencia de prensa previa que compartirían Menem con el cordobés Gabriel Borononi se suspendió “por cuestiones de agenda”.

La cita fue en el céntrico Studio Theater, con capacidad para unas 800 personas. A los ingresantes se les colocaba una pulsera y después se los escaneaba con un detector de metales. Karina Milei y Martín Menem, además de repasar los “logros” de la gestión de Javier Milei, subrayaron la importancia de fortalecer la representación en el Congreso en las legislativas del 2025.

“Javier está cumpliendo todo lo que prometió, a pesar de las presiones de la casta política. El camino no es fácil, pero los resultados ya se ven. No le podemos fallar a él, porque está dejando su vida para que todo salga bien. Las promesas de los hermanos Milei se cumplen, y así seguirá siendo”, dijo Karina Milei en el escenario.

Añadió: “Nosotros padecemos todos los días lo que nos hacen para que a este Gobierno le vaya mal, porque la casta está muy nerviosa. Porque están viendo que está saliendo bien. Y eso quiere decir que no vuelven más”. En esa línea dijo: “Necesitamos que más argentinos de bien se involucren en la política, porque de esto depende nuestro futuro. Por eso pido en cada acto que nos ayuden para seguir defendiendo las ideas de la libertad y así llenar el Congreso de legisladores que defiendan nuestras ideas”.

“El jefe” y Martín Menem intercambiaron elogios ante los militantes. El diputado, en un segmento, sostuvo estar “seguro de que el año que viene, Córdoba será fundamental para tener más representantes de La Libertad Avanza en el Congreso”. También fue de la partida Shariff Menem, director general de Secretaría Privada de la Presidencia en Diputados, sobrino segundo de Martín Menem e integrante de la Juventud de LLA.

Fuera de la Antártida, este distrito fue el que mejor resultado le dio a Milei en la segunda vuelta del año pasado, 74,05% de los votos y la expectativa es superar el 50% el año próximo. Hace unos días en LN+ el gobernador cordobés Martín Llaryora dijo que seguramente a nivel país ganará “si no hay algo extraño o un cisne negro, la gente puede llegar a evaluar como positivo que haya reactivación”.

El espejo en el que se mira LLA en Córdoba es el del PRO, que con Mauricio Macri como presidente ganó todas las elecciones presidenciales y también las de medio término. En la actualidad los diputados libertarios por Córdoba son tres y el objetivo es quedarse con cinco en 2025 (la provincia renueva nueve).

Entre los nombres a los que miran para la próxima lista está el del presidente de Talleres, Andrés Fassi. A comienzos de setiembre se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei; pocas horas antes había denunciado a un árbitro y criticado en conferencia de prensa a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y enfrentado con el Presidente por la propuesta de transformar los clubes en sociedades anónimas.

“Me sumaría a la política si me lo demanda la responsabilidad de tener que hacerlo. Me gustaría continuar en el fútbol toda mi vida. Si lo tuviera que hacer, lo haría porque no me queda otra alternativa”, dijo Fassi en un encuentro de jóvenes empresarios.

Más allá del interés que les despierta esa figura, la convicción de LLA es que por el alto posicionamiento de la imagen del Presidente, pueden ganar sin nombres reconocidos en la lista. Sobre ese mismo concepto se fundamenta la decisión de no sumar extrapartidarios a estos actos.

“Mejor, así no nos generan más compromisos”, dijeron desde el juecismo. El senador Luis Juez ha compartido algunas reuniones a solas con el Presidente y, en el recinto, acompañó algunas iniciativas y criticó a otras. Su interés está puesto en la elección a gobernador del 2027 y no en las legislativas del año que viene.

En el caso de los radicales, Rodrigo de Loredo colaboró con votos de la bancada que lidera en proyectos claves para los libertarios y el diputado Luis Picat fue uno de los cinco que se reunió con el Presidente y cambió su voto sobre la fórmula jubilatoria con lo que se evitó que se frenara el veto; también votó alineado con los libertarios la norma que aumentaba el presupuesto universitario.

