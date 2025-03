Martín Menem buscó desactivar las críticas contra él y dijo que LLA quiere un acuerdo con Pro en la Provincia

En un intento de anular las polémicas que se originaron en la última semana legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quiso bajarle el tono a todos los reproches que le giró la legisladora Marcela Pagano, también integrante de La Libertad Avanza (LLA) y repitió que audios suyos que circularon esta semana fueron intervenidos con Inteligencia Artificial (IA). Incluso, llegó a acusar que sus detractores tienen un “embarazo psicológico” de tantas críticas que le hacen.

En eso, el también vice del partido a nivel nacional, donde trabaja en tándem con la secretaria general, Karina Milei, armadora principal de la fuerza, aseguró que la intención es confluir hacia un entendimiento con Pro en la provincia de Buenos Aires para ganarle al kirchnerismo.

“He recibido cientos de audios que son falsos y otros verdaderos, audios editados con IA... hay como una maniobra permanente para tratar de atacarme, desde con ese tipo de cuestiones hasta con las compras de la Cámara, situaciones irrelevantes. Hay audios que no son míos, que están hechos con IA, editados. Me extraña que conociéndome, saben la paciencia, la tolerancia y el llamado al orden que trato de imponer desde la presidencia, que tengan una duda respecto de esas cosas. No puedo estar todo el día dedicándome a responder los ataques orquestados permanentemente desde las redes y algunos medios, que parece que tienen un embarazo psicológico conmigo. ‘Salgan a pegarle todo el día a Martín Menem con cualquier estupidez, inventen cosas, rumores, audios’. Hay hasta videos con IA”, se quejó.

Sin embargo, insistió con que para él todas estas cuestiones son “irrelevantes” porque a la gente, según su visión, tampoco le importan. “No es tema para nosotros, no le interesa a nadie”, acotó incluso sobre su enemistad con Pagano, que lo tildó de tener actitudes “fascistas” por cortarles el micrófono a los diputados en el recinto y de amedrentarla para que dejara la titularidad de la Comisión de Juicio Político.

“Dos gritos más, un empujón, uno que se para y vocifera barbaridades e insulta... esos son hechos puntuales de la Cámara. Lo que le cambia la vida a la gente es si las leyes salen o no, nosotros hemos sacado las leyes. Que quede claro: trabajamos para lo que la gente necesita, en ese camino que sabíamos que iba a ser durísimo, porque octubre está cada vez más cerca. ‘Octubre siempre estuvo cerca’, si hacemos paralelismo con la canción, no es ‘Rosario’, sino ‘octubre’ [por Tema de Piluso, de Fito Páez]. Se empiezan a crispar los ánimos porque hay varios que no vuelven después de octubre. Hay una lucha por los cargos más que por otra cosa, pero convivimos con esto desde el día uno, no se trata de la autoridad de la Cámara, se trata de otro espacio que está en retirada”, planteó, dirigiéndose al kirchnerismo.

Al respecto de esto último, Menem aseguró que pretenden confluir con Pro en el país, justo un día después de que el jefe de ese partido, Mauricio Macri, se quejara por la falta de avances en esa articulación pese a los dichos del presidente Javier Milei -que le dio el visto bueno- y las reuniones que tuvieron representantes de las dos fuerzas durante todo este tiempo.

“ Se está trabajando en una alianza con Pro a nivel nacional. Esto de alguna manera ha sido mi mayor anhelo durante todo este tiempo. Conservo un diálogo fructífero y permanente con todos los integrantes de la mesa política de Pro. No se pudo dar en la Ciudad pero seguramente en la Provincia se va a dar y en otras provincias también . Hay que ver la situación en cada una de ellas, el interior no es lo mismo que la Provincia y tampoco que la Ciudad, eso hace que no se pueda tener una línea o una resolución similar en todos los distritos”, planteó Menem.

En territorio porteño, tanto Pro como LLA llevarán candidatos propios y están en medio de una batalla discursiva que, como no están definidas las cabezas de lista, se libra de momento entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la jefa libertaria en Capital, Pilar Ramírez.

“Nosotros queremos terminar con las ideas que destruyeron la Argentina, con el socialismo postcomunismo que ha quedado insertado en todo tipo de estructura del Estado, eso lo representa el kirchnerismo. La evaluación que estamos haciendo es ver de qué manera podemos terminar más rápido con este tipo de ideas, los armados dependen de eso, no de una postura electoralista o personalista, sino de cómo hacemos para que esta gente quede cada vez con la menor representación parlamentaria posible. Ya han perdido la presidencia, van a perder diputados en octubre y seguramente en 2027 van a perder gobernaciones, ese es nuestro trabajo”, dijo Menem en Radio Rivadavia y sintetizó: “En la Ciudad no se pudo dar, en la Provincia seguramente sí se va a dar, es nuestro objetivo principal. Ojalá podamos avanzar con un resultado electoral que saque a esta gente que tanto daño ha hecho”.

