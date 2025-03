Marcela Pagano denunció aprietes de Martín Menem y lo acusó de no estar trabajando para Milei

La diputada Marcela Pagano denunció aprietes por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de no trabajar para Javier Milei. Un día después de la sesión en la que el oficialismo aprobó el DNU que habilita el acuerdo con el FMI y en la que la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) cuestionó en duros términos en el recinto al titular del cuerpo, Pagano acusó haber recibido amenazas por parte de Menem, a través de compañeros de bloque.

La legisladora que llegó a la Cámara baja de la mano de Milei pero está enfrentada con varios integrantes del partido, acusó al presidente de Diputados de llevar adelante un “montón de trampas” en pos de fortalecerse políticamente e impulsar su propia figura. “No está trabajando para Javier Milei”, sentenció.

La tensión entre Pagano y Menem, que venía gestándose dentro de La Libertad Avanza, quedó expuesta en la sesión del miércoles, cuando la legisladora libertaria utilizó un megáfono para increpar al presidente del cuerpo en pleno recinto. El conflicto sin embargo viene de larga data y tiene su origen en el manejo de la Comisión de Juicio Político, que Pagano preside y donde asegura que Menem busca imponer decisiones por fuera del reglamento.

“Lo que pasó ayer fue una explosión de lo que viví por mucho tiempo”, admitió Pagano en Argenzuela (C5N). “Ayer quedó claro que alguien tiene un interés claro en dejar de lado un montón de personas que militamos para Javier Milei porque no le convienen. Y ese es Martín Menem. Le hizo una trampa a [Oscar] Zago para sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía sus intenciones. Hizo lo mismo con Lourdes Arrieta, a quien apuntaron por filtrar información. Y siento que también quiso avanzar con otros a quienes no voy a mencionar para no exponerlos. En mi caso, estoy acostumbrada a la exposición. No tengo miedo”.

La diputada Marcela Pagano le habla con un megáfono al Martín Menem Fabián Marelli

Para la también periodista, el titular de la cámara piensa más en su “propia construcción política”. “No creo que esté trabajando para Javier Milei. Veo y siento que, en pos de su proyecto, Menem está haciendo un montón de trampas que tienen el sabor más rancio de la vieja política. Y la razón por la que me pone como objetivo es por mi rol dentro de la Comisión de Juicio Político. Creo que él tenía alguna ambición. Él está empeñado en que yo desconozca un acta de constitución de esa comisión, que está firmada por diputados con mucho prestigio dentro del Congreso. Y lo que me solicita es ilegal”, remarca Pagano.

Más adelante en la entrevista, profundizó respecto de los aprietes que dice haber sufrido de parte de Menem: “Yo tuve un episodio personal que para mí fue muy feo. Ocurrió un día antes de que me internaran. La noche anterior, me llamó diciendo que quería venir a mi casa a toda costa. Era casi madrugada. Quería venir para romper el acta en cuestión. Y cuando le dije que no podía venir a mi casa, no le gustó nada”.

“Después me fue mandando simios -otros diputados del bloque de La Libertad Avanza- que no razonan, que no toman conciencia de lo que están haciendo, a apretarme. Los mandó a sentarse conmigo y decirme ‘¿vos sabes que te vas a chocar con un transatlántico, no?’, ‘¿ vos sabes lo que te espera?’ y‘¿sabes con quién te estás metiendo?’. Se hizo de un entorno propio que van cercenando la posibilidad de que dentro del espacio haya pensamiento crítico”, reveló.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem Fabián Marelli

Respecto de su relación con Lilia Lemoine, con quien al igual que Menem existe una tirantez evidente, se limitó a decir: “Me la presentó Javier [a Lilia Lemoine]. Parecía simpática al comienzo. Y después no sé que pasó. Se fue peleando con todo el espacio durante la campaña. A mi me daba un poco de pena lo que estaba pasando. Incluso recuerdo que le dijeron a ella que dejara de hablar porque armaba quilombo”. “Es una persona muy influenciable. Le han hecho creer que yo tuve algo que ver con una cuestión vinculada a la vida privada de Javier, como si hubiera intervenido para que Javier estuviera en relación con una persona”, detalló.

Por último, abordó su posible expulsión del bloque oficialista. “No tengo idea de qué va a pasar. La decisión la tomará Menem. Pero tampoco me interesa. Desde donde yo esté, voy a trabajar para el Presidente. Si me tengo que ir, me iré. Yo no vine a atornillarme en un lugar para crecer y convertirme en casta”.

