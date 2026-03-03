Karina Milei le baja línea a LLA: quiere que en 2027 se vote con Boleta Única Papel en todas las provincias

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, encabezó este lunes un encuentro partidario en la ciudad de Buenos Aires con los referentes libertarios en los 24 distritos del país. La hermana de Javier Milei bajó una línea precisa: quiere que en 2027 se vote con Boleta Única Papel (BUP) en todas las provincias.

Con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el mandamás de bonaerense Sebastián Pareja y la referente porteña Pilar Ramírez, la hermana del mandatario instó a su tropa a fortalecer el sello oficialista a nivel federal, a incrementar los números de afiliados y a trabajar para la implementación de la BUP.

“Vamos a estar trabajando todos los presidentes del partido fundamentalmente en la reforma electoral, porque queremos que en el 2027 se vote con boleta única en todos los distritos. Ese fue uno de los temas nos ocupó hoy acá”, explicó Ramírez a la salida del encuentro, consultada por LA NACION.

El sistema de la BUP fue aprobado por iniciativa del oficialismo en el Congreso en septiembre de 2024 y tuvo su estreno el año pasado a través de las elecciones legislativas nacionales, donde LLA fue el único partido con representación en todos los distritos y obtuvo el 40,66 por ciento de los votos.

Pilar Ramírez, Gabriel Bornoroni y Nadia Márquez tras la reunión con Karina Milei

Sin embargo, esa normativa sancionada no rige para todas las provincias, aunque en algunos en casos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y San Luis ya se aplica.

La cumbre partidaria liderada por Karina Milei en el edificio Cénit (Avenida de Mayo 605) se extendió por unas tres horas en un marco de reserva. “Esta reunión era encontrarnos después de un año electivo, charlar la realidad de cada provincia, fijar agenda legislativa para este año con proyectos importantes, que fueron marcados en la apertura legislativa, y empalmar las agendas de los referentes locales”, dijo Ramírez.

A la salida, quienes oficiaron de voceros -además de Ramírez- fueron el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni (Córdoba); y la senadora Nadia Márquez (Neuquén). El cordobés dejó la puerta abierta a la posibilidad de sumar a otros partidos en el esquema electoral del oficialismo el año que viene, como ocurrió con Pro en 2025, aunque siempre y cuando se ajusten al rumbo de la Casa Rosada.

“Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y trabajamos para hacer alianzas, siempre y cuando estén en línea con los pensamientos de La Libertad Avanza, con la idea y las convicciones del presidente Milei. Siempre las puertas están abiertas, pero trabajando en la línea del presidente”, respondió Bornoroni.

Además, sobre la campaña de afiliaciones, Bornoroni expresó: “Estamos cada día fortaleciéndonos un poco más, ese es el objetivo, y la charla que hemos tenido con la presidente del partido, que nos acompaña, viene de la mano de que cada uno de los distritos lleve adelante la política del presidente Milei”.