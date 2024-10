Karina Milei pone especial atención en Córdoba, donde la imagen del Presidente cayó con fuerza en nueve meses

Escuchar

CÓRDOBA.- La marcha universitaria en Córdoba fue masiva. Pocos días antes, no cayó bien en esta provincia que el Presidente se hubiera limitado a sobrevolar la zona devastada por los incendios, sin hacer anuncios ni bajar a saludar a los bomberos. Los referentes de las distintas fuerzas, ya con la mirada en 2025, siguen de cerca qué pasa con la imagen de Javier Milei en el distrito que le dio una victoria apabullante en balotaje de 2023. También la armadora de La Libertad Avanza, Karina Milei, le está prestando especial atención.

En Córdoba, Milei se impuso en el balotaje con el 74,05% de los votos, logrando la mayor ventaja del país (sin contar la Antártida) sobre Sergio Massa. En la primera vuelta había logrado el 33,54%, seguido por Juan Schiaretti (29%) y Patricia Bullrich (22,62%), mientras que Massa consiguió el 13,42%.

Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba, advierte a LA NACION que “no hay que confundir un evento importante con la acumulación de eventos” , en referencia a la participación de los cordobeses en la marcha universitaria. Señala que, en sus mediciones, tanto la imagen de Milei como el nivel de aprobación a su gestión han caído alrededor de 20 puntos desde el inicio de su administración y hoy se dividen prácticamente por mitades quienes aprueban y quienes rechazan.

Javier y Karina Milei, en Córdoba

Según el analista, un factor precipitó el desgaste: “Le reconocen que ordenó la economía pero no aportó nada en particular a la mejora del nivel de vida” . En el caso de la visita que hizo el Presidente en el peor momento de los incendios en el norte del Valle de Punilla, Córdoba sostiene que los encuestados “le reconocen a Milei el viaje, pero no están satisfechos por el desaire a los bomberos”. A su criterio, y de fondo, en la provincia está “más vigente el antikircherismo que el mileísmo”.

Desde la consultora Delfos, Luis Dall’Aglio sostiene que Milei está en Córdoba igual que estaba Mauricio Macri a los ocho meses de gestión. Macri había logrado en 2015 el 52,1% de los votos en la elección general y el 69,7% en el balotaje. En setiembre de 2016, su gestión tenía en Córdoba un 37% de imagen buena, el mismo número que tiene hoy el libertario, un 34% regular (30% Milei) y un 25% mala (32% Milei). Los que no opinan son 1% y 4%, respectivamente.

En los nueve meses comparados, Macri perdió 22 puntos porcentuales de imagen positiva de gestión (arrancó con 59%) y Milei, ocho puntos porcentuales, ya que comenzó con 45%. “El estado de opinión pública cae, pero sigue siendo alto lo positivo –dice Dall’Aglio–. Tienen peso los conceptos ‘hay que tenerle fe porque hace poco tiempo que está’ y ‘no puede cambiar lo que se destruyó en muchos años’”.

Ambos consultores coinciden en general en que Milei no perdió más puntos en Córdoba que lo que se detecta en otros lugares del país . Pero el distrito tiene para los libertarios una importancia particular, como lo fue para el macrismo, ya que Córdoba siempre marcó una diferencia importante en los votos cosechados por los rivales del kirchnerismo.

Interés especial

Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyaron desde el arranque al diputado nacional Gabriel Bornoroni para que presida el partido a nivel provincial. La secretaria general de la Presidencia está realizando contactos de cara a la visita que su hermano realizará el 30 de octubre, para participar de un almuerzo de la Fundación Mediterránea, por su aniversario.

LA NACION pudo reconstruir que Karina Milei viene monitoreando de manera permanente la lista de invitados, preguntando por algunos nombres y sondeando el nivel de interés que hay en el almuerzo. Incluso, se especuló con que Karina Milei estaría el sábado pasado en Córdoba para reforzar la construcción del partido, que tiene internas importantes entre diferentes líneas. La fecha terminó cambiándose –no hay precisión de para cuándo– pero no así la decisión de estar y protagonizar un acto con la militancia.

Karina Milei y Martín Menem acompañaron a Bornoroni en la justicia electoral

Bornoroni siempre se muestra muy entusiasmado con la performance electoral que descuenta tendrá LLA en las legislativas de 2025. “Vamos a llenar el Congreso de leones”, repite a LA NACION cuando se refiere a cómo ve la imagen de Milei en Córdoba. Ratificó que está prevista la visita de Karina Milei.

Más allá de los propios, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem realizan sondeos para “fidelizar” la alianza con algunos miembros de la UCR y Pro , entre los que se cuentan el diputado radical Luis Picat, quien cambió su voto y acompañó el veto presidencial a la movilidad jubilatoria y la macrista Soher El Sukaria, quien dejó su banca en el Concejo Deliberante para asumir en la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ambos son cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Es pública la buena relación del senador nacional Luis Juez con el presidente Milei, por eso sorprendió que fuera quien criticara al oficialismo nacional por rechazar la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en la provincia por los incendios. También votó a favor de la movilidad jubilatoria que vetó Milei y ya adelantó que rechazará el veto al financiamiento universitario. Juez ya expresó que quiere ser candidato a gobernador nuevamente en 2027.

En la UCR, cuyo flamante presidente es Marcos Ferrer, un aliado del diputado nacional Rodrigo de Loredo, están convencidos de que los libertarios intentarán “vaciar” a Pro y creen que esa operación será más difícil con el radicalismo.

En el peronismo local, el gobernador Martín Llaryora ya hace tiempo que no confronta directamente con Milei, como lo hizo al inicio de su gestión. Prefieren mantener una relación institucional cordial y esperar a ver cómo sigue la gestión nacional, en especial en materia económica.