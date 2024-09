El fuerte descargo de Luis Juez contra el Gobierno por los incendios en Córdoba

Escuchar

Luego de que el senador de La Libertad Avanza (LLA) Ezequiel Atauche indicara que el bloque oficialista se iba a abstener en el voto porque “el proyecto no contempla partidas asignadas”, el legislador de Frente Pro Luis Juez apuntó este jueves contra el gobierno de Javier Milei en medio del debate por el proyecto de ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en la provincia de Córdoba tras los incendios que azotan la provincia gobernada por Martín Llaryora.

Aunque dijo estar de acuerdo con la lucha contra el fuego, la declaración de Atuche causó sorpresa en la Cámara alta, ya que, hasta ese entonces, se creía que la iniciativa presentada por Juez y apoyada por los otros dos senadores de Córdoba, Carmen Alvarez Rivero (Pro) y Alejandra Vigo (Unidad Federal), sería aprobada por unanimidad.

“Perdóneme el exabrupto -comenzó Juez-, ¿qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?”. En la misma línea, insistió: “¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos, que hay gente que perdió todo, todo? No estamos hablando de plata, fíjese que el proyecto ni siquiera lo establece. Simplemente establece un mecanismo que en la democracia es normal”.

Sobre este punto, el senador remarcó la necesidad de que el Gobierno se reúna con Llaryora: “Que el Gobierno Nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y que vea como le da una mano a la gente que la está pasando mal. No es para recibir una cachetada en la nuca, mucho menos este senador que lo que hace es poner el pecho por este Gobierno entonces quiero que quede claro, no hemos hablado ningún senador de Córdoba sobre este tema porque no queremos usar la desgracia de nuestro pueblo para sacar ventaja pero tampoco nos vamos a callar la boca y permitir que nos traten como unos imbéciles”.

“Hace muchos años que hacemos política y la política significa comprometerse con la gente. No importa cómo piense, no importa a quien voten, no importa de que lado estén y mucho más cuando la gente la pasa mal”, continuó. Y sentenció, visiblemente enojado: “En mi provincia, hoy, mi gobernador, un tipo con el que estoy enfrentado, tiene necesidades y el Gobierno le tiene que dar una mano sin mirar de qué color político es, sin mirar a quién votó y sin mirar dónde está parado”.

Noticia en desarrollo.

