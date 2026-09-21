Karina Milei se queda en el país y participa de la mesa política tras los cortocircuitos que expuso Bullrich

Después de una semana con cruces internos y pases de facturas públicos, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes. Tendrá asistencia perfecta, incluida la presencia de Karina Milei, que se quedará en el país y no acompañará, como habitualmente hace, a su hermano, Javier Milei, en el viaje a Nueva York, y asistirá al cónclave.

Todo se da en medio de la escalada que se inició la última semana alrededor de los recortes en Discapacidad, en el marco del Presupuesto 2027.

Horas después de conocido el dato, la jefa de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich, se despegó del tema con duras críticas a la mesa política que integra, y que según ella misma contó, no abordó el tema en el último encuentro, que duró casi tres horas y se extendió hasta minutos antes de que se conociera el Presupuesto.

Cerca de Karina Milei explicaron a LA NACION que el de la “mesa política” es uno de los temas por los que decidió quedarse, pero agregaron que también en su decisión sopesaron distintos factores. Entre ellos enumeraron “la reestructuración que se está llevando adelante en Olivos”, con el traspaso de atribuciones a la Casa Militar.

También enmarcaron que detrás de su decisión está que este martes habrá reunión en Casa Rosada con todas las jurisdicciones y actores que intervienen en la organización de la visita del Papa León XIV.

En el gobierno también explicaron, ya la tenía en agenda, pero no podía comunicarla hasta que el Vaticano no oficializara la agenda oficial, dada a conocer por Roma en la mañana de este lunes. Y agregaron, aunque en medio de un fuerte hermetismo por el momento, que la funcionaria mantendrá una serie reuniones “con la política”.

En las últimas horas, cuando en Casa Rosada ya apostaban porque bajaban las repercusiones de los dichos de Bullrich, la espada libertaria en la Cámara alta redobló la embestida. Fue cuando en la noche de este domingo, en LN+, Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad.

Patricia Bullrich publicó un divertido video que marcó sus diferencias dentro del Gobierno

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, mencionó Bullrich. Y allí sumó críticas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el sábado aseguró que se había hablado el tema de Discapacidad en la reunión de mesa política, pero luego de que Bullrich se retirara rumbo al Senado.

“Patricia se tuvo que ir antes”, dijo Santilli a los medios el sábado. Bullrich lo contradijo el domingo a la noche: “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

Bullrich y Santilli habían hablado el jueves, después de que la senadora hiciera sus declaraciones en Radio Rivadavia, en el que habló de la sorpresa que le generó conocer el Presupuesto y la falta de diálogo en la mesa. Luego de eso no habló con ningún otro miembro de ese cónclave, según dijeron a LA NACION distintas fuentes.

Todo indica que en el encuentro de este martes, Bullrich transmitirá su malestar sobre lo sucedido. Allí había lecturas sobre las posibles responsabilidades detrás de la no advertencia previa sobre lo que se enviaría.

Mientras que a priori había quienes apuntaban que las críticas estaban dirigidas a Luis “Toto” Caputo, otros veían detrás del malestar al asesor presidencial, Santiago Caputo, de quien depende el relato oficial y la secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, por donde pasó en la recta final el presupuesto.

Corrían así de segundas lecturas a Karina Milei y a Diego Santilli, al tiempo que también estaban quienes apuntaban a una visión de responsabilidades extendidas: “nadie preguntó nada y eso también es un error”, evaluó una voz con acceso directo a lo que se conversa ahí.

Este domingo, luego de decir: “no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, Bullrich resaltó que su intención es “generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”. E ironizó sobre la mesa política del martes: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

El de esta semana es uno de los pocos viajes en los que la funcionaria no acompañará a su hermano mayor. En un escenario en el que, además de la fuerte tensión interna desatada en los últimos días, se suma un escenario con una agenda legislativa de alto voltaje.

El Gobierno busca sumar voluntades para lograr la reforma política, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la causa Malvinas, y el Presupuesto 2027, en la mira.

Todo eso se espera que sea parte de la hoja de ruta de la reunión de este martes, que suele trazar Santilli y sobre el que ahondan los distintos integrantes entre los que, además de Karina Milei; Santilli y Bullrich, están el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En el Gobierno juraban este lunes que no había recelos con Bullrich. “Patricia es Patricia”, decían. Y agregaban: “Por estos días, esa definición está más vigente que nunca”.