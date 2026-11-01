Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras del escenario donde dará misa el Papa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, recorrieron las obras del escenario donde dará misa el papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires, en el Monumento de los Españoles, en Avenida del Libertador y Sarmiento. Lo hicieron acompañados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Milei y Macri buscaron dar una señal de unidad de cara a la visita del Papa e incluso elogiaron el trabajo que realiza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, para que el acontecimiento sea un éxito. El Sumo Pontífice dará una misa en la Basílica de Luján, en territorio bonaerense.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles está muy avanzado Martín Cossarini

“Queríamos desmostrarle a la gente que se puede trabajar juntos. Estamos avanzando sin problemas. Los argentinos cuando nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos podemos hacerlo. Agradezco también a la provincia de Buenos Aires y Córdoba. También quiero pedirles perdón a los porteños por los inconvenientes”, afirmó la hermana del Presidente en un breve discurso.

Las palabras de Macri fueron en el mismo sentido: “Como decía la secretaria de la Presidencia, venimos trabajando en equipo en forma excepcional. También coordinando con la provincia de Buenos Aires. El evento es histórico. Hay mucha gente que quiere venir a escuchar el mensaje de paz del Papa. Hace 40 años que no tenemos la visita del Papa”.

Obreros trabajan en el escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

El jefe de Gobierno destacó que habrá pantallas gigantes desde avenida Sarmiento hasta Olleros para que todos los que quieran ver al Papa lo puedan hacer con tranquilidad.

En declaraciones a LN+, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, aseguró que se esperan que concurran a la misa en la ciudad de Buenos Aires un millón y medio de personas.

Caulo señaló que el el presidente Javier Milei recibirá con honores al Papa en el Aeroparque de Buenos Aires y que luego el Sumo Pontífice se dirigirá junto a su comitiva a Plaza San Martín para hacerle una ofrenda floral al Libertador. Allí se le otorgará la llave de la Ciudad y luego León XIV irá a la Casa Rosada para encontrarse con el primer mandatario y sus ministros.