Kicillof apuntó contra Milei por no pronunciarse tras la victoria de Lula

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei por no pronunciarse tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del último domingo. Horas antes, el mandatario bonaerense había felicitado al líder del Partido de los Trabajadores (PT) luego de imponerse en el balotaje a Flavio Bolsonaro.

“A más de 24 horas de las elecciones en Brasil, Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula. La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse”, cuestionó Kicillof en un posteo que hizo en sus redes sociales.

Además, agregó: “El silencio es más grave dado que Milei viajó a nuestro principal socio comercial para subirse a actos de barricada e insultar al propio Lula. Esas aventuras llevaron al retiro del embajador brasileño y a la degradación del vínculo por primera vez en 200 años”.

El posteo del gobernador bonaerense

Entre las principales figuras del arco político que felicitaron al mandatario brasileño reelecto figuran la exmandataria Cristina Fernández, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

A su vez, Kicillof advirtió que la falta de pronunciamiento de Milei sobre la victoria de Lula tendrá eco en el futuro inmediato. “Su irresponsabilidad también pone en juego el destino de empresas y trabajadores que dependen del comercio con Brasil, así como otras agendas de integración hoy paralizadas por decisión de Milei”, planteó.

Finalmente, el gobernador bonaerense cerró su posteo contra el Presidente: “Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino”.

Las felicitaciones de Kicillof a Lula

Antes de apuntar contra el jefe de Estado argentino, Kicillof había felicitado a Lula. El domingo por la noche, tras conocerse la reelección del actual mandatario, el gobernador escribió: “Una noche histórica, un futuro mejor. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.

Asimismo, el gobernador compartió una imagen del presidente con sus votantes y añadió: “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. No hay otro camino“.

El último domingo, Lula obtuvo 51,7% de los votos válidos contra 48,2% de Flavio Bolsonaro con casi la totalidad del escrutinio completado, un resultado que le otorga un cuarto mandato que muchas encuestas estimaban improbable hace pocos días atrás.