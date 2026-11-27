LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof envió un centenar de pliegos de funcionarios judiciales al Senado de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene, el Poder Ejecutivo enviará otro centenar, de modo tal de intentar sumar 250 acuerdos.

El objetivo es cubrir la mayoría de los cargos vacantes en los estamentos inferiores del Poder Judicial antes de ir por las sillas vacías en la Suprema Corte de Justicia.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los tres integrantes de la Suprema Corte bonaerense SCBA

No obstante, de concretarse estas designaciones, seguirá faltando nombrar a cerca de la mitad de los cargos de los tribunales. Las vacantes son 482, según datos de septiembre de 2026, que surgen de dos informes de la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal.

Solo en el ámbito de la administración de justicia que encabeza la Corte hay 238 vacantes, sobre un total de 1435 puestos en el organigrama de Provincia.

El juez Sergio Torres Archivo

Según cifras oficiales, hay pendientes 86 cargos en el fuero penal; 42 en el fuero laboral; 38 en el fuero civil y comercial; 24 en el fuero juvenil; 22 en el fuero de familia; 17 en la justicia de paz y 9 en el fuero contencioso administrativo.

En tanto, en el ámbito del Ministerio Público hay pendientes de designación 244 cargos, que corresponden a 146 agentes fiscales; 80 defensores oficiales; 14 asesores de incapaces y 4 cargos en Casación, de acuerdo con informes oficiales del año en curso.

El procurador Julio Conte Grand Lucrecia Vidal (Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura PBA).

Kicillof aspira a lograr 250 acuerdos en las próximas semanas e intentará sumar otros 40 pliegos, para llegar a 290, antes de fin de año, según informaron a LA NACION fuentes al tanto de los trámites.

Los pliegos corresponden a candidatos a jueces, fiscales, defensores y camaristas que el gobernador eligió de las ternas elevadas al Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura.

Se trata de designaciones en estamentos inferiores,hasta adjuntos pendientes en la Cámara de Casación de la provincia, según pudo averiguar LA NACION. Este es el tribunal que revisa las sentencias antes de llegar a la Suprema Corte.

Todos los nombres elevados al Senado hoy pasaron por un proceso de examen y concurso en el Consejo de la Magistratura antes de conformar ternas elevadas al Poder Ejecutivo provincial, que finalmente envió sus candidatos a la Cámara alta.

Comienza ahora un complejo trámite administrativo antes de llegar a la votación en el recinto. Una vez terminado ese trámite, se da inicio a una etapa de entrevistas a los candidatos y se abre una instancia donde pueden surgir objeciones. Una vez concluido este proceso, los candidatos que logren dictamen favorable llegarán al recinto para obtener acuerdo del Senado.

“Los tiempos están muy justos para aprobar todo antes de fin de año. Antes de aprobarlos hay que atravesar un proceso de revisión de antecedentes penales, domicilio y otras cuestiones”, dijo un senador peronista que integra la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo de la Cámara alta.

La noticia sobre los 250 pliegos que, según fuentes oficiales, terminarán de mandarse en los próximos días, fue seguida con atención en el Poder Judicial. No obstante, fuentes calificadas consideraron que “no son suficientes”.

En tanto, se demoran los nombres de los cuatro postulantes para completar el máximo tribunal provincial y el subprocurador. Es un proceso distinto, con sello netamente político. Y aún está pendiente.