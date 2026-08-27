Kicillof reclamó fondos para contener el fenómeno El Niño y acusó a Milei de “robar los recursos”

LA PLATA.- “Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave”, advirtió hoy el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y dijo que será difícil contenerlo porque “Milei se robó los recursos”. Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como “un escándalo”.

El mandatario habló así al presentar un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, que contempla monitoreo, prevención y obras para mitigar el impacto de El Niño. Presentó, además, un Comité de Riesgo de Gestión de Emergencia para agilizar la toma de decisiones ante fenómenos extremos como inundaciones.

“Se viene el Super Niño y no hemos recibido acompañamiento en materia financiera. Todo lo contrario: por caso hubo una apropiación de fondos hídricos”, dijo. “Tenemos sin ejecutar 293 mil millones de pesos de un fondo que se lo robaron y lo colocaron el instrumentos financieros”, precisó. “Necesitamos que lo devuelva ya. Lo que corresponde, al menos, a la provincia de Buenos Aires”, exigió.

También reclamó Asistencia del Tesoro Nacional (ATN) para emergencia climáticas por 2,1 billones de pesos “que no distribuyó entre las provincias”. El reclamo lo realizó el gobernador junto a intendentes de distintos partidos políticos, convocados a la Casa de Gobierno para prevenir y responder ante el impacto de “El Super Niño”.

La semana que viene Kicillof firmará un convenio con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, para acordar acciones ante este fenómeno, como por ejemplo activar alertas tempranas en la cuenca del río Quinto que comparten junto a San Luis, Córdoba y Santa Fe.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto firmaron convenio de cooperación entre las provinciasProvincia Buenos Aires Prensa Gobernación Provincia de Buenos Aires

Según el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, existe una probabilidad superior al 90 % de que “El Niño” tenga fuerte impacto en el territorio bonaerense dada la elevada acumulación de agua en los suelos.

En los tres últimos meses del año octubre, noviembre y diciembre- se espera un pico de intensidad de lluvias. De los 135 municipios bonaerenses, 58 ya superaron durante 2026 alguna de las medias mensuales de precipitaciones.

Un grupo de siete partidos que se encuentran por encima del 50% en el indicador de excedentes hídricos utilizado por la Provincia. “Hay gran parte de la provincia en estado muy crítico, por la saturación del agua”, dijo Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, en un acto que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, a donde se invitó a intendentes de todos los partidos políticos.

Mapa de Humedad de suelo de la provincia de Buenos Aires.

El plan incluye control hidrometeorológico, con una red hidrométrica provincial, un sistema inteligente de monitoreo para la prevención y análisis de riesgo hidrometeorológico, informes de humedad y precipitaciones y un mapa de riesgo.

También incluye 50 pluviómetros para abordar la emergencia. “Tenemos once estaciones meteorológicas instaladas y kits de riesgo: gomón, moto de agua, motosierra. También en construcción de mapa de riesgo en comunidades”, aseguró Daniela Vilar, ministra de Ambiente.

“Queremos construir un visor provincial”, agregó Katopodis. “Un sistema único para que tengan acceso todos los intendentes para saber que pasa en cada cauce y cada una de las localidades”, expresó.

Agua en suelo respecto del máximo posible.

El gobierno de la provincia sigue con especial atención la Cuenca del Plata y del Río Quinto. Justamente para coordinar acciones en esa cuenca se firmarán convenios con La Pampa.

Buenos Aires tiene tiene 60 cuencas provinciales y tres interjuridiscionales. Cada semana hay una reunión de cuenca distinta para abordar la problemática específica. Allí se informa además de los planes de contingencia que se pondrán en marcha ante emergencias que incluye policía, bomberos voluntarios y defensa civil.

“Estamos trabajando en alertas tempranas, en coordinación entre municipios, Provincia y Nación con Defensa Civil”, dijo Javier Alonso, ministro de Seguridad. Destacó la articulación con la Agencia Federal de Emergencias, pero reclamó que el gobierno nacional nunca transfirió dinero para catástrofes. Agregó que Nación debe a Provincia 11 mil millones de pesos a bomberos voluntarios.

Axel Kicillof junto a su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Reclamo de obras

En lo que va del año el gobierno de Kicillof informó obras por unos 8 mil millones de pesos, fundamentalmente en Arroyos y canales de Bahía Blanca, Lobos, Berazategui, Quilmes, San Martín, Lobos, Saladillo, Azul, Rivadavia, Capitán Sarmiento, Nueve de Julio y Guaminí.

No obstante denunció la falta de colaboración del gobierno nacional para realizar obras hidráulicas aliviadoras para el escurrimiento de agua. En particular el gobierno de Kicillof señaló que la reactivación del Tramo IV del Salado, que se venía ejecutando con recursos del Fondo Hídrico, es clave para prevenir el fenómeno de El Niño. “Esta casi paralizado”, detalló Katopodis.

El ministro de Infraestructura precisó que Nación dejó paralizado un crédito con el Banco Mundial denominado programa Resiliente al clima por 200 millones de dólares. “Ese dinero lo utilizó para dibujar el equilibrio fiscal”, dijo.

“Hay préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) próximos a vencer en 2026 con prórrogas que requieren la anuencia de Nación y del organismo financiador, como el 4427/OC-AR que entre sus principales proyectos contempla la obra de Adecuación del cauce del río Areco y el Saneamiento hidráulico de la cuenca del arroyo San Juan”, detalló la provincia.

Además se espera la anuencia de Nación en las prórrogas de préstamos a vencer el año que viene, “como el Préstamo CAF 11342, que entre sus proyectos principales incluye la Adecuación de cauce del río Luján, el Mejoramiento del tramo medio del río Luján - Etapa III en Mercedes y el desarrollo del Plan de Gestión de la cuenca del río Luján y del Sistema Inteligente de Monitoreo, SIMPARH en Luján”, según precisó el gobierno de Kicillof.

La provincia denunció además el corrimiento del gobierno nacional en el financiamiento para limpieza de cuencas. En particular, la de Matanza-Riachuelo.

Kicillof enfatizó: “Queremos que los vecinos sepan que puede ocurrir fenómenos muy graves y afectaría a gran parte de la superficie del territorio provincial. Hay que estar preparados para el peor escenario. Estamos reforzando políticas de trabajo ante el Súper Niño. Estamos creando una mesa interministerial para coordinar Estado provincial con 135 municipios de la Provincia”, dijo.

Vilar fue más escéptica: “Vendrá el Papa y rezaremos para que no llueva. Para que el Milagro suceda, pese a toda la evidencia científica que tenemos que estar preparados”.