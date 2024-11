Kicillof reúne a los intendentes del PJ para presionar por fondos y les envía un mensaje a Milei y Cristina

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retoma la iniciativa y se muestra rodeado de intendentes peronistas, en actividades de gestión, para intentar dar por terminada la polémica suscitada por no haber apoyado públicamente a Cristina Kirchner en la pulseada con el riojano Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ).

Kicillof lanzó hoy una convocatoria a intendentes opositores para que firmen un reclamo conjunto al presidente Javier Milei por obras y recursos demorados, en un intento de mostrarse como el único adversario del Presidente.

Mientras los alcaldes opositores responden de manera orgánica a la convocatoria de Kicillof, el gobernador se sacará una foto hoy con una decena de alcaldes peronistas que reclaman a Milei por el traspaso de obras. “Milei frenó 1000 obras públicas en nuestra Provincia, muchas con alto grado de avance. En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable. Es por eso que nuestro Gobierno venía desplegando un ambicioso plan de obra pública en la primera gestión. De ninguna manera vamos a interrumpir ese plan, pero dado el ahogo financiero al que nos somete Milei y el desquicio económico que causan sus políticas, resulta cada vez más difícil mantener los planes que teníamos previstos”, dijo Kicillof, con un mensaje en las redes sociales.

Frenar la obra pública es un crimen social.



Uno de los éxitos imaginarios que más le gusta festejar a Milei es el supuesto "equilibrio fiscal" alcanzado. Ese "equilibrio" se logró sobre la base de un desastre social: recorte de las jubilaciones, menor inversión en salud y… pic.twitter.com/Bo0r0ajpEg — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 4, 2024

“Nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo. A lo largo de esta semana estaré invitando a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar con nosotros un reclamo conjunto al gobierno de Milei”- anticipó Kicillof este lunes-. “Las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas. Las obras abandonadas se vandalizan e intrusan. No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos. El país sin obras pierde derechos y oportunidades, pierde futuro”, dijo Kicillof luego de que legisladores de Pro elevaran una nota para insistir al gobernador que haga el reclamo al gobierno nacional de más recursos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó hoy el comportamiento de los legisladores de Pro como “oportunista”, y agregó: “Queremos pedir apoyo para el reclamo de casi mil obras demoradas por el gobierno nacional que son totalmente necesarias, ya que son estratégica, como la autopista presidente Perón que estamos esperando para operarlas. Queremos poner de relieve el abandono del Estado nacional: que le devuelven a la provincia las obras y los recursos. Tenemos 5 causas ante la justicia por recursos que son totalmente necesario no sólo para obra pública”.

“Muchas veces los intendentes de nuestro partido se suman, pero queremos llamar también a los de otros partidos que a veces se suman”, remarcó Bianco.

Kicillof fimará hoy con una decena de alcaldes un consorcio para gestión y desarrollo para la traza de la autopista Presidente Perón, mientras busca un consenso más amplio como líder de los reclamos de la provincia frente al gobierno de la Nación. Firmarán los alcaldes de Presidente Perón, Florencio Varela, Ituzaingó, Berazategui, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón y San Vicente.

Kicillof y Espinoza participaron de un festival junto a estudiantes PBA

El gobierno nacional aún no cedió la jurisdicción de la autopista a la provincia de Buenos Aires. La traza está abandonada y no hay controles. Kicillof no sólo se mostrará reclamando obras a Javier Milei. También se mostrará liderando a los alcaldes peronistas, en un guiño a la interna del PJ.

María José Lucesole Por