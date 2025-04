Elecciones 2025 | Axel Kicillof amenaza con un decreto para desdoblar los comicios, pero mantiene abierta una negociación con Cristina Kirchner

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afina la letra chica del decreto para desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa del mandatario cuenta con el apoyo de 45 intendentes peronistas más otros 27 radicales. Son 72 alcaldes sobre 135 los que empujan la alternativa de adelantar las elecciones bonaerenses.

Kicillof tiene redactado el decreto, sin fecha, con base al artículo 194, inciso 7, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Posterga la firma a la espera de evitar la fractura final del PJ: romper con Cristina Kirchner, que se opone a desdoblar y brega por comicios concurrentes el 26 de octubre.

El gobernador espera todavía un acuerdo que evite la confrontación interna en el armado de listas: está abierto a una conversación con la expresidenta, a quien le hizo ayer un guiño al denunciar que es víctima de persecución judicial. Lo dijo en el mismo acto en que anunció que pretende desdoblar la elección y conducir el proyecto del peronismo rumbo a 2027.

En la Casa de Gobierno de esta capital esperan antes del martes que se reanude la mesa de diálogo entre Carlos Bianco, Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, que estalló en una guerra de amenazas y presiones cruzadas. La senadora Teresa García, que habla por Cristina Kirchner, también llamó a “reinicar con sensatez esta conversación”. Pese a que advirtió, con vehemencia, “si Kicillof desdobla Cristina será candidata”.

María Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires Tomás Cuesta

Kicillof ya fijo postura pública a favor de dos fechas distintas y llamó Unión por la Patria a sumarse. Pero en caso que el martes la Legislatura apruebe un proyecto de ley para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y establecer elecciones concurrentes, el gobernador mostraría el decreto firmado, antes de la promulgación de la ley.

“El desdoblamiento está decidido porque es el consenso de los todos los intendentes, inclusive los de Massa y los de La Cámpora que no lo pueden decir pero les sirve”, dijo uno de los armadores de Kicillof.

“No hay una fecha, pero tampoco puede ir más allá de estos días: para definir cronograma se requiere bajar las PASO que lo están dilatando y amenazan con votar llamado a elecciones provinciales concurrente: sería directamente golpista, ya estaríamos frente a un escenario distinto que demandará acciones acordes”, dijo un funcionario de la Casa de Gobierno.

La provincia podría quedar envuelta entonces en un conflicto sin antecedentes: una discusión constitucional sobre la autoridad competente para convocar a elecciones. La Legislatura, tal como interpreta un sector del kirchnerismo en base al artículo 83 de la Constitución, o el Poder Ejecutivo, tal como interpreta Kicillof en base al artículo 144 de la Carta Magna bonaerense.

Un conflicto judicial por esta interpretación podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, que preside Daniel Soria. Soria es, a su vez, el presidente de la Junta Electoral, órgano que tendrá que afrontar por primera vez en la historia una fiscalización de una elección desdoblada en caso que Kicillof firme el decreto.

En los próximos días la presidencia de la Suprema Corte rotará. Asumirá Hilda Kogan, que ayer participó de un encuentro con jueces electorales en el que se habló de los desafíos que afrontará la Junta Electoral, un cuerpo que nunca antes fiscalizó más que unos miles de votos de ciudadanos extranjeros, en caso de que se desdoble la elección.

La jueza Hilda Kogan asumirá por segunda vez la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Archivo

La indefinición en el calendario, y más aún una disputa sobre la legitimidad de la convocatoria es el peor de los escenarios posible, según lo advirtió el juez electoral Alejo Ramos Padilla, en diciembre último, cuando sugirió elecciones concurrentes con boleta única papel.

Durante las Jornadas Latinoamericanas de Justicia Electoral, Ramos Padilla expresó ayer: “Este año, seguramente, van a surgir nuevos desafíos”. Luego dirigiéndose a Kogan, sugirió: “Seguro nos encontraremos diariamente a lo largo del año”.

Kicillof avisó que está decidido a avanzar con dos días distintos de votación para evitar el caos que a su entender supone elecciones concurrentes con boleta única papel y lista sábana el 26 de octubre. En última instancia busca reafirmar su autoridad para conducir el proyecto presidencial de la oposición hacia 2027. Y pide el apoyo del PJ.

Cristina Kirchner, por ahora, no está dispuesta a ceder en su rol de conductora: su hijo Máximo Kirchner advirtió ayer que no es tiempo de aventuras personales. Dejó expuesto que la pelea por la fecha de los comicios generales no es más que la pelea por el proceso de conducción de la oposición hacia 2027.

María José Lucesole Por