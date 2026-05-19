Kicillof reunió a la mitad de los intendentes de la provincia y calificó de “criminal” a la política de salud de Milei

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof reunió este martes en La Plata a la mitad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ante quienes arremetió contra la política de salud del presidente Javier Milei, a la que calificó de “criminal”. Lo hizo en la antesala de la marcha federal de la salud, que arribará mañana a la ciudad de Buenos Aires para protestar a las puertas del ministerio nacional, a cargo de Mario Lugones.

“Creí adecuado hacer esta reunión con intendentes para poder adjudicar las responsabilidades que corresponden. El abandono es inmenso. Estamos en una crisis sanitaria que acompaña a una crisis alimentaria y social” enfatizó Kicillof, en un claro reproche al presidente de la Nación.

Según Kicillof, el país afronta una “catástrofe sanitaria”, que se traduce en aumento de la mortalidad infantil (+6,25%), la mortalidad materna (+37%), la necesidad de atención en los hospitales públicos (+80%), entre otros índices. Basado en esas estadísticas, el Gobernador afirmó que marchará para apoyar el reclamo de sindicatos y trabajadores del sistema.

“Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó Kicillof. Tras afirmar que la provincia intenta sostener los servicios que recorta la Nación, el mandatario enumeró las dificultades que enfrenta para administrar la salud pública en este territorio.

“Los recursos con que tenemos que atender estos padecimientos van menguando por los recortes que hace el gobierno nacional, por merma de coparticipación y por la enorme deuda que tiene el gobierno nacional con los 17 millones de bonaerenses”, enfatizó el gobernador. Lo aplaudieron más de 60 intendentes, en su mayoría peronistas, mezclados con una pequeña comitiva de radicales.

Los alcaldes de la UCR alzaron su voz diferenciada del gobierno peronista. “Los municipios vienen sosteniendo, muchas veces en soledad, una creciente demanda sobre los hospitales públicos locales, en un contexto de fuerte presión económica, aumento de costos y deterioro general de las condiciones del sistema de salud”, dijeron los alcaldes radicales.

“Resulta evidente el impacto que está generando el retiro o debilitamiento de programas nacionales vinculados a medicamentos, vacunación, prevención y financiamiento sanitario, trasladando cada vez más responsabilidades y costos a las provincias y municipios. Entendemos que la situación requiere responsabilidad institucional de todos los niveles del Estado y una coordinación efectiva entre Nación, Provincia y Municipios para sostener el acceso a la salud de millones de bonaerenses”, señaló la comitiva de la UCR.

El estado de IOMA

Estos intendentes no se alinearon de manera irrestricta con Kicillof. Por el contrario consideraron “imprescindible incorporar a la agenda de discusión la situación y el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una herramienta central del sistema sanitario provincial y de la cobertura de cientos de miles de trabajadores y jubilados bonaerenses. El sistema de salud bonaerense necesita diálogo, coordinación y capacidad de gestión. Los municipios seguiremos acompañando cada instancia de trabajo que permita construir soluciones concretas”.

La convocatoria de Kicillof fue para analizar el sistema de salud, que “está en una situación crítica tras la desregulación de costos de tratamientos y la caída de ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave”. En la reunión tuvo protagonismo Nicolás Kreplak, ministro de Salud y uno de los cuatro ministros de Kicillof alineados con La Cámpora.

Kicillof busca mostrarse como líder de todo el arco político antes que como candidato de un sector. Pero los intendentes de la oposición mostraron un aval condicionado. Lejos de un apoyo irrestricto al Gobernador como “escudo” en la provincia, también lanzaron críticas a su gestión.

Intendentes de la provincia de Buenos Aires en la Gobernación

El presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, no asistió. En cambio asistieron los intendentes Miguel Lunghi (Tandil); Francos Flexas (General Viamonte); Martín Randazzo (General Lamadrid); Myriam Mongay (Lezama); Lisandro Hurcade (Magdalena); José Luis Salomón (Saladillo) y Román Bouvier (Rojas), en representación del foro que agrupa a 28 alcaldes de la UCR.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi Santiago Hafford - La Nación

Los dos alcaldes de La Libertad Avanza, Rodrigo Aybar (Tres de Febrero) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento) no asistieron, dado que se entendió como una cita para criticar a Milei y responsabilizarlo por la crisis.

La mayoría de los presentes fueron los 45 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Y alcaldes peronistas de otros espacios como el Frente Renovador: Javier Gastón (Chascomús); Estefanía Bordoni (Tornquist) ; Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles); Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz).

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Alcaldes de la provincia con Kicillof en la Gobernación de Buenos Aires.

Estuvieron también presentes alcaldes alineados al peronismo federal, como Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza). Por este mismo grupo se lo vio a Federico Otermin (Lomas de Zamora), uno de los vicepresidentes del PJ bonaerense. No todos llegaron convencidos a La Plata: “Vengo porque necesito una ambulancia. No venía si no”, confesó un alcalde peronista ante LA NACION.

La interna peronista

La interna en los sectores peronistas no tiene descanso: los carteles con la consigna Axel o Milei con la que el Movimiento Derecho al Futuro busca posicionar al mandatario bonaerense aparecieron escrachados, a menos de 24 horas de haber sido colocados, en las inmediaciones de San José 1111, el lugar de detención de Cristina Kirchner. Pintada en rosa apareció la consigna “Cristina Libre”.

Carteles de Axel Kicillof en la calle pintados con la consigna Cristina Libre - Interna del peronismo x.com

Kicillof no se refirió en ningún momento a su candidatura. Tampoco a la interna. Entre los principales puntos en agenda se abordaron las consecuencias derivadas de la interrupción de programas sanitarios, creciente demanda en hospitales públicos vinculado al aumento en las prepagas de salud, dificultades en acceso a provisión de medicamentos y vacunas.

“El problema de las vacunas es impresionante”, dijo Kreplak. “Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó a comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis”, cuantificó el ministro de Salud bonaerense.

Más atrasos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional atrasos por más de 24,6 billones de pesos: equivalen, según el gobierno de Kicillof, a dos presupuestos anuales para el área de salud.

“Estamos frente a una crisis sanitaria muy grave”, manifestó Kicillof. “La lista de abandonos, recortes y ausencia es inmensa. En materia de vacunas, de equipamiento, de tecnología médica”, enumeró el gobernador.