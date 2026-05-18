Espert seguirá bajo investigación por lavado y tiene todos sus bienes congelados, pese al alegato de Milei

Javier Milei dio por probado este fin de semana que José Luis Espert fue la inocente víctima de una operación, pese a que la Justicia argentina lo investiga en dos causas penales, que están en pleno trámite, y ordenó el congelamiento de todos los bienes.

El exdiputado libertario no solo está impedido de vender propiedades; tampoco puede disponer del dinero que tiene en sus cuentas, con excepción de una autorización judicial que recibió porque dijo que necesitaba fondos para afrontar sus gastos corrientes.

Milei tuiteó el domingo por la noche: “Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, en alusión a Fred Machado, preso en Texas, quien giró al menos 200.000 dólares al exdiputado (que no demostró prestación alguna a cambio de esa transferencia). Según el Presidente, esta novedad es la prueba de que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”. Sin embargo, el acuerdo celebrado por Fred Machado en Norteamérica no mejora en nada la situación judicial de Espert en la Argentina. Podría incluso perjudicarlo, advierten fuentes vinculadas con las investigaciones.

José Luis Espert, durante el allanamiento en su casa de Beccar, en octubre del año pasado Martín Cossarini

Lo que ocurrió la semana pasada es que, tras meses de clamar su inocencia, Machado hizo un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos por el que aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y la fiscalía accedió a retirarle la acusación por narcotráfico.

Espert es investigado en la Argentina por lavado de dinero. Es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito. “Si provienen de narcotráfico o de fraude, para nosotros es indiferente”, dijo a LA NACION un funcionario que interviene en una de las causas contra Espert. Sí es relevante que se confirme que Machado consiguió el dinero con negocios ilegales.

Fred Machado

Dos causas

Las causas contra Espert son dos: una se tramita en la justicia federal de San Isidro, el juzgado de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez -que tiene delegada la investigación-, y la otra, en Comodoro Py, con Marcelo Martínez de Giorgi como juez y Eduardo Taiano como fiscal. El exdiputado intentó sin éxito, dos veces, unificar las causas en los tribunales de Retiro. El mes pasado, la Cámara Federal volvió a rechazar su pedido.

En los dos casos se sospecha que Espert lavó dinero. La causa que se abrió primero, la de Martínez de Giorgi, está vinculada con un supuesto financiamiento ilegal de campaña, a través de aportes de Machado en vuelos privados y el uso de una camioneta blindada.

En este expediente, Espert se presentó y pidió declarar ante el juez. Pero como está imputado, sólo podría declarar en indagatoria. Fuentes al tanto de la marcha de la investigación informaron que Martínez de Giorgi está ordenando algunas medidas finales para precisar qué hay en su contra antes de citarlo. Cuando lo reciba, debe exponerle lo que tiene en su contra.

En los tribunales federales de San Isidro la investigación también es por lavado de dinero; en principio, por los 200.000 dólares que Espert no había declarado pero que reconoció haber cobrado de Machado, que eran parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por el supuesto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. Este expediente es el más complicado para Espert; se ordenaron distintos allanamientos y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió, explicó una fuente que conoce el caso. Para determinar eso, se está analizando toda la prueba reunida, que incluye el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, más toda la información patrimonial y bancaria.

José Luis Espert, con Javier y Karina Milei, cuando todavía era el primer candidato a diputado de LLA por la provincia de Buenos Aires JUAN MABROMATA - AFP

En esta causa, Mirabelli ordenó -y este año prorrogó- una medida cautelar de no innovar contra Espert.

Se dispuso porque los investigadores detectaron que tras la denuncia, el año pasado, el exdiputado sacó 80.000 dólares de una de sus cuentas.

Pero además, encontraron un fideicomiso a nombre de su esposa en un emprendimiento en un barrio privado en la Costa Atlántica, en el que había invertido 50.000 dólares en una parcela. Y Espert no lo había declarado, pese a que la ley le imponía la obligación de hacerlo, informó un funcionario con acceso a las actuaciones. Eso justificó la prórroga de la medida de no innovar.

Mientras tanto, Mirabelli espera la respuesta a los exhortos que envió a Estados Unidos, para contar con información oficial sobre la causa de allá, y a Guatelama. Hasta ahora no hubo respuestas.

Para Milei, nada de esto parece ser relevante. Los culpables de las desventuras de Espert son los “periodistas de mierda (95%)”, pese a que dos causas penales lo tienen como imputado y pese a que La Libertad Avanza decidió, ante el avance de las sospechas y las revelaciones que daban cuenta de su vínculo con Machado, bajar a Espert de la lista de La Libertad Avanza que lo llevaba como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, Milei no volvió a mostrarse nunca más con él.

Milei tuiteó: “A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”.

PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Y siguió: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta".

Según Milei, “muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS”. El Presidente, que este fin de semana se declaró “siempre” del lado de Espert, omitió el dato de que su propio partido lo corrió de la candidatura a diputado cuando faltaba menos de un mes para las elecciones y no lo consideró para incorporarlo tampoco al gobierno nacional.

Estas conclusiones de Milei sobre de la situación del exdiputado contradicen la particular lectura de la Constitución Nacional que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando se negó a explicar públicamente su patrimonio y dijo que hablar del tema implicaría arrogarse el conocimiento de una causa penal en trámite.