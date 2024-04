Kicillof se mostró con dos intendentes camporistas, en medio de chispazos internos con alfiles de Máximo Kirchner

Escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó este miércoles dos actividades que lo mostraron en sintonía con La Cámpora, a pesar de una reciente seguidilla de encontronazos con la agrupación que conduce Máximo Kirchner protagonizados por dirigentes que lo apoyan con miras electorales. Visitó los distritos de Quilmes y Hurlingham, gobernados por los camporistas Mayra Mendoza y Damián Selci, en dos fotos que llevan un mensaje político de distensión, aunque esa no es la interpretación que hacen en el gobierno bonaerense, en el que subrayaron que se trata de actividades previstas con antelación y alejadas del fragor interno del peronismo.

Las dos bajadas a los municipios camporistas que hizo el gobernador se dieron en medio de cruces entre sus aliados y referentes de la organización cristinista, como la propia intendenta Mendoza, quien cruzó en los últimos días a Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y uno de los impulsores del liderazgo de Kicillof en el peronismo, quien despertó críticas por haber planteado cuestionamientos al liderazgo ejercido por herederos de Cristina Kirchner y a quienes obstruyen al gobernador.

En Quilmes, Kicillof y Mendoza inauguraron un instituto de formación docente. En Hurlingham, el gobernador y Selci cortaron las cintas de un centro de salud mental juvenil. Mayra Mendoza es una de las principales figuras de La Cámpora y Selci gobierna un distrito en el que la agrupación puso énfasis para conquistarlo, con varias visitas de Máximo Kirchner incluidas.

Al menos en Quilmes, según describieron a LA NACION fuentes locales, no hubo referencias a la interna y el clima entre las vertientes peronistas en conflicto fue correcto aunque “tampoco anduvieron a los besos”, graficaron . La jefa comunal Mendoza protagonizó la reacción más fuerte a la postura de Larroque. En Hurlingham, en tanto, una fuente que participó del acto señaló que el tema de la interna no se tocó “para nada”.

En los últimos días, se aceleraron los gestos y las declaraciones contra La Cámpora de aliados de Kicillof, en busca de apuntalar su posible liderazgo en el peronismo. Fuentes cercanas al gobernador buscan alejarlo de esa pelea.

Kicillof, con Selci, en la inauguración de un centro de salud mental en Hurlingham X

El sábado, en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón, Kicillof fue la figura central de un acto organizado por la agrupación 13 de Abril, que lidera el ministro de Trabajo bonaerense y líder del gremio de curtidores, Walter Correa. El objetivo oficial fue recordar un aniversario de la movilización del kirchnerismo a Comodoro Py durante la indagatoria de Cristina Kirchner ante el juez Claudio Bonadio, en 2016. Pero las declaraciones que hizo allí Larroque exhibieron la interna con La Cámpora. “¿Qué es la conducción de Cristina, que tres ñatos te manden un WhatsApp?”, fue una de las frases del exsecretario general de La Cámpora que hoy es uno de los principales defensores de Kicillof.

El gobernador tiene una relación ambivalente con Máximo Kirchner , jefe de La Cámpora. Una fuente del kirchnerismo bonaerense consideró que “esa relación es la que ordena” la puja interna y que, si bien “hubo algún deshielo, ahora hay desencuentro” . En el entorno más próximo del gobernador remarcaron que Kicillof tiene “buena relación con todos”, pero aclararon: “Tener diferencias tácticas, dentro de un marco ideológico general y una estrategia común, no es un problema. El punto es cómo se tramitan. Nosotros siempre las tramitamos hacia adentro y en paz”.

Kicillof, con Walter Correa y Andrés Larroque, el sábado, en un acto en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón X

Mayra Mendoza, anfitriona este miércoles de Kicillof, criticó a Larroque. “Casi que no tengo palabras para esa falta de respeto. Un día decir una cosa y al otro día decir otra nos pone en un lugar que no es en el que quiero estar como dirigente ante nuestra sociedad. Creo que algunas declaraciones dejan de lado lo humano y son netamente en el plano de la especulación política. Para mí, eso es nefasto ”, dijo la intendenta días antes del acto de hoy.

También Mariano Recalde, senador y titular del PJ porteño, apuntó contra el ministro bonaerense, quien luego aclaró sus dichos, aunque la polémica ya se había instalado. “Dije que necesitábamos rever el funcionamiento de la fuerza política, que no se puede conducir por WhatsApp. Y me refiero a las líneas intermedias, porque hay algunos chitrulos que quieren ponernos en el lugar de estar cuestionando a Cristina ”, señaló Larroque, el martes, en Radio 10.

Ferraresi, este miércoles, con Raúl Othacehé, Pablo Othacehé y Baldomero "Cacho" Álvarez X

En el encuentro en San Vicente estuvieron presentes otros dirigentes que apuntalan a Kicillof, como Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda). “Jorge está cerca de Axel”, corroboraron cerca del exministro de Hábitat nacional, y apuntaron que “con El Cuervo las cosas están muy bien”. Ferraresi, añadió otra fuente al tanto de sus movimientos, “aspira a ser candidato a gobernador, acompañando una candidatura de Axel a presidente” . El intendente de Avellaneda, mientras tanto, se reúne con dirigentes peronistas de forma permanente (desde Juan Zabaleta a Raúl “Vasco” Othacehé, por ejemplo). “Como peronistas, La Libertad Avanza es el espacio a vencer y, en segunda instancia, la interna con La Cámpora es un objetivo básico y natural”, completó la fuente.

También el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, apoya a Kicillof en la interna. Katopodis camina distritos en encuentros que denominó “reuniones compañeras”, en las que “se encuentra con dirigentes y militantes no solo peronistas, también sociales”, señalaron cerca del ministro. “Es una iniciativa de Katopodis”, afirmaron ante al consulta sobre la bendición de Kicillof a esa movida, aunque aclararon que con el gobernador “se ven cuatro o cinco veces por semana”.

Katopodis, el fin de semana pasado, en una reunión en Ramallo Prensa Katopodis

Del lado de Kicillof y contra La Cámpora también se puso el exministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien el lunes subrayó en una entrevista con Radio 10: “Hay que encontrar quien tenga la capacidad de liderar este tema. Los líderes no piden permiso, los líderes tienen que ir avanzando. Un ejemplo es Kicillof. No digo que lo sea él, ni soy amigo, ni formo parte de su estructura. Lo primero que hay que hacer es sacarle a toda la manga de salames que están intentando perjudicarlo para que no pueda seguir avanzando sobre las posibilidades ciertas de ser un candidato del peronismo”.