Aníbal Fernández apostó por Axel Kicillof como jefe del PJ y acusó a La Cámpora de querer perjudicarlo

Escuchar

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández apoyó la posibilidad de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se transforme en líder del peronismo en la oposición, al embestir contra La Cámpora y su jefe, Máximo Kirchner, a los que sin hacer nombres propios acusó de intentar obturar el desarrollo político del mandatario bonaerense. Fernández recomendó sacarle al gobernador “los salames que están intentando perjudicarlo”, sostuvo que La Cámpora hizo “demasiado daño” y puso en duda la representatividad de la organización: “Todos estos pibes dicen tener una conducción y esa conducción reporta a sus familiares”.

“Hay que encontrar quien tenga la capacidad de liderar este tema. Los líderes no piden permiso, los líderes tienen que ir avanzando. Un ejemplo es Kicillof. No digo que lo sea él, ni soy amigo, ni formo parte de su estructura. Lo primero que hay que hacer es sacarle a toda la manga de salames que están intentando perjudicarlo para que no pueda seguir avanzando sobre las posibilidades ciertas de ser un candidato del peronismo”, remarcó Fernández, en diálogo con Radio 10. “Uno tiene que alzar la voz y no callarse más la boca. Ya hicieron demasiado daño estos pibes. No representan a nadie, no han ganado nada y se amparan en los familiares para que, más o menos, les den la razón”, completó.

“Todos estos pibes dicen tener una conducción y que esa conducción reporta a sus familiares, todo eso no es saludable. Hay que respetar a un gobernador que ganó muy bien su primer mandato y el segundo lo ganó muy bien también, porque hizo una muy buena gestión. Respétenlo como tal”, reclamó Fernández, que comparó la situación política del mandatario provincial con la de Alberto Fernández: “Cuando decidí acompañarlo a Alberto en la gestión, lo hice porque no juego en contra de un gobernador peronista. Sin embargo, muchos de ellos jugaron en contra del presidente peronista”.

Kicillof, con Walter Correa y Andrés Larroque, el domingo, en un acto en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón X

En el frente interno, Fernández consideró que a Kicillof buscan “bajarle el precio para que alguno de ellos [por los camporistas] con aspiraciones desmedidas, porque no tienen chapa para ser nada, puedan colarse en alguna discusión de esta característica”.

“He visto actos en los que habla el gobernador y atrás hay conductores sabe Dios de qué cosa, que solo tienen chapa porque la familia los acompaña, haciendo que no con la cabeza. En todo caso, decíselo en privado, ¿Qué tenés que hacerlo en público, quién sos?”, inquirió el también exintendente de Quilmes.

Realineamientos

Con el peronismo sin titular definido, tras la licencia que pidió el expresidente Alberto Fernández al frente del partido, que no acordó un reemplazo en su congreso del mes pasado, el exministro de Seguridad respaldó la postura de defensa de Kicillof que en los últimos días encarnó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. “Lo que está diciendo es la verdad de la milanesa”, aseveró al explicar que coincide con el funcionario bonaerense, que en declaraciones radiales dijo ayer que “el que conspira contra Axel Kicillof en una joda extraña está” .

Andrés Larroque marca la cancha en la interna peronista: "El que conspira contra Axel Kicillof en una joda extraña está"

Los dichos del funcionario bonaerense fueron una advertencia puertas adentro del peronismo, en momentos de rearmado. Apoyo total a Axel Kicillof y críticas a… pic.twitter.com/XgM4I3HWaK — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 15, 2024

Larroque se apartó de La Cámpora y se alineó definitivamente con Kicillof en la interna peronista. El año pasado, se retiró de la Secretaría General de la organización que comanda Máximo Kirchner, puesto que tomó Lucía Cámpora. Larroque ahora lidera Unidos y Organizados, un conglomerado de agrupaciones peronistas. El gobernador y el diputado y presidente del PJ bonaerense tienen una relación política con idas y vueltas, aunque nunca los conflictos quedaron expuestos por ambos y en público suelen mostrarse en el mismo barco. En el gabinete de Kicillof, la presencia camporista actual la representan el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

Ayer, en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón, Larroque escoltó a Kicillof en un acto en el que se recordó la movilización del 13 de abril de 2016 en apoyo a Cristina Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Py. También estuvieron dirigentes críticos de la conducción de Máximo Kirchner en el PJ provincial, como Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda). El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco; el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el intendente local, Nicolás Mantegazza, también fueron de la partida.

“ Donde se dé la primer condición, voy a decirles algunas cositas a algunos de estos personajes, por el daño que han hecho. Le han hecho la vida imposible a Alberto y, cuando lo tuvieron alguna vez en el piso, lo seguían pateando. Se tiene que volver al peronismo de la solidaridad, con todas las ideas nuevas y remozadas para que te interprete la juventud, que hoy te mira medio extraño porque no sabe de dónde venís ni quién sos”, subrayó Fernández.

LA NACION