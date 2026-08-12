Axel Kicillof sumó a Santiago Cúneo, que se afilió al PJ bonaerense

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó a su estructura política al periodista y excandidato a diputado nacional Santiago Cúneo, quien se afilió al Partido Justicialista bonaerense y se mostró con dos de los principales laderos del mandatario provincial.

Cúneo rubricó su ficha de afiliación en la sede del PJ bonaerense, en la ciudad de La Plata. Kicillof es el presidente del peronismo provincial (asumió este año, en reemplazo de Máximo Kirchner), y lanzó una campaña de afiliación hace dos meses. Para sellar su incorporación, Cúneo se fotografió junto al diputado provincial Mariano Cascallares y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Cascallares es secretario general del partido y Larroque, consejero por la octava sección electoral.

“Somos peronistas que no estábamos afiliados porque el partido estaba secuestrado por La Cámpora. Al liberarse el instrumento electoral, nos llevó al diálogo y lo decidimos en un plenario”, sintetizó Cúneo, en diálogo con LA NACION. Agregó que hay “intendentes amigos que llaman para festejar nuestra incorporación” y que prepara recorridas con sindicatos.

“Ingresamos al PJ, pero no dejamos de tener nuestro propio partido, que inscribiremos en el frente de Axel candidato a presidente. Si hay PASO, el PJ de la provincia de Buenos Aires tiene que tener un único candidato a gobernador. Propongo poner fecha para las PASO. Sin internas, no tendría sentido nuestra incorporación”, señaló Cúneo, que se anota para competir por la candidatura a gobernador bonaerense. El año pasado, se postuló a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el sello Nuevo Buenos Aires. Obtuvo el 1,2% de los votos (117.149 sufragios).

🇦🇷✌️ Avanza la campaña afiliación al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

En ese contexto hoy junto a @larroqueandres recibimos a @SantiagoCuneo_ y a las compañeras y los compañeros del Movimiento Confederal. pic.twitter.com/9B3VI6In2k — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) August 10, 2026

Cúneo marca presencia con pintadas callejeras y expresa sus posturas desde su programa televisivo “1+1=3″, que se emite por la señal Canal 22. “Los que hablan de Cristina presidenta son más ridículos que los terraplanistas”, dijo ayer sobre Cristina Kirchner.

En 2023, fue precandidato a presidente (no superó las PASO) y, entre sus afiches de promoción, utilizó algunos en los que figuraba su imagen y la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Un afiche de campaña de Cúneo en 2023, cuando se postuló a presidente Rodrigo Abd - AP

Durante 2023, Cúneo enfrentó una denuncia de la DAIA por supuestos dichos antisemitas, que se resolvió en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con un acuerdo entre las partes, según informó Cúneo en su diálogo con LA NACION.

Añadió que, al cerrar el conflicto, existían cinco recursos en la Corte Suprema, pero por cuestiones procesales, no por la cuestión de fondo, y que la causa “estaba prescripta”.

El periodista subrayó que “[el primer ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu es un criminal de guerra” y aclaró: “Somos propalestinos”.

Al anunciar su denuncia, la DAIA sostuvo que “el discurso de Cuneo pone de relieve la más execrable y clásica tipología antisemita de conspiración internacional, asociación de los judíos con el dinero e intenciones imperialistas, la reinstalación del panfleto Plan Andinia, la demonización del Estado de Israel, la extranjerización, la acusación de doble lealtad y el menoscabo de la dignidad de toda una comunidad”.