Silencio e incomodidad de los gobernadores que recibieron fondos en coincidencia con votaciones en el Congreso

Los gobernadores de un puñado de provincias, beneficiadas por el Ministerio de Economía, que les giró más de $33.000 millones en concepto de obras viales durante los primeros cinco meses de este año, oscilaron entre el rechazo y el silencio, e intentaron desligar esas transferencias de fondos del voto de sus legisladores, que horas después acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso.

Según publicó ayer LA NACION, durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo giró más de $33.000 millones para obras viales, siendo Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Tucumán, Salta (con gobernadores de buenos vínculos con la Casa Rosada) y Santiago del Estero las principales beneficiadas. Las erogaciones, vía Banco Nación a través del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), se hicieron durante tres “ventanas” legislativas que ocurrieron entre enero y mayo de este año, en fechas que coinciden con debates de leyes clave como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ficha Limpia, la suba jubilatoria y la emergencia en discapacidad, entre otras.

Según la información obtenida, el 92,5% de los $18.045,4 millones del SisVial que cobraron cuatro vialidades provinciales (Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero) coincidieron con las “ventanas” legislativas de febrero, abril y mayo. Y el 41,5% de todos los desembolsos efectuados por el SisVial durante los primeros cinco meses de este año se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy (la empresa José J. Chediack recibió $11.987 millones, el 14,1% del total), Misiones (la UTE Enríquez–Albano cobró $13.493 millones, el 15,8%) y Santiago del Estero (Vialidad Provincial recibió $9886 millones, el 11,6%).

“Son pagos que se hicieron para obras en la ruta 34, que es nacional. Nación le paga directo a la empresa”, contestaron a LA NACION voces cercanas al gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, y agregaron que “el gobernador no tiene senadores que le respondan”, en un intento de desligar esos pagos con el apoyo legislativo. “La ruta es muy importante para el transporte en la zona, van camiones hasta Chile”, agregaron cerca del gobernador jujeño, que participa hoy de una reunión, en Misiones, de los gobernadores del Norte Grande, a la que también fue invitado el jefe de gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo con las provincias.

“Sin comentarios sobre los pagos”, agregaron desde la gobernación santacruceña que encabeza Claudio Vidal, aunque agregaron –en el mismo sentido que Jujuy- que el gobernador “sostiene un buen vínculo con Nación” a pesar de que “prácticamente no tiene representación en el Congreso”, ya que “ninguno de los tres senadores nacionales le responde” y que en Diputados solo tiene uno, José Luis Garrido. El 19 de marzo, Diputados aprobó el DNU de Milei que habilitó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, y el gobernador santacruceño jugó a favor del oficialismo. Dos días después, SisVial giró $6596 millones a cuentas de Vialidad provincial, el 52,6% de todo lo que el fondo pagó ese mes.

Consultados por este diario, desde las gobernaciones de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y Salta evitaron hacer comentarios sobre el asunto. Eso sí, al llegar a Posadas para la reunión con sus pares, el gobernador salteño Gustavo Sáenz sí cuestionó el estado de las rutas nacionales y sostuvo que los recursos destinados a su mantenimiento no estarían llegando adecuadamente a las provincias. “Las rutas ya no son rutas, no son pozos, son cráteres y se van cobrando lamentablemente vida de la gente”, afirmó el mandatario salteño.

Desde de la gobernación de Santiago del Estero que encabeza Elías Suárez, en tanto, se esforzaron en declarar que los senadores y diputados que responden al oficialismo provincial “no votaron las leyes del Gobierno”. Fuentes del Ministerio de Economía santiagueño indicaron a LA NACIÓN que “la provincia mantiene un juicio a la espera de una sentencia por fondos que se nos adeudan. En cuanto a esto vamos a consultar con nuestra Vialidad. Lo cierto es que los legisladores nacionales santiagueños, los 7 diputados nacionales y los 3 senadores vienen votando en contra del gobierno nacional sistemáticamente, es algo que es fácil de probar yendo a los archivos”.

En la última sesión, el senador y caudillo provincial Gerardo Zamora calificó de “Ley panfleto” la de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y el bloque de senadores del Frente Cívico votó en contra. Lo mismo harán, anticiparon desde esa provincia, los diputados nacionales en la cámara baja.

En medio de la tensión, y sin respuestas para dar, la mayoría de los mandatarios consultados prefirió el silencio.