Kicillof tildó a Milei de “arrastrado y sometido” por su vínculo con Trump

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el presidente Javier Milei está “casi arrastrado y sometido” en su política exterior y apuntó en particular al vínculo que quiere montar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ya se reunió en una oportunidad.

“En la Argentina llevamos enorme tradición de multilateralismo”, dijo el mandatario local y criticó a Milei por “insultar a los vecinos y, casi arrastrado, andar sometiendo las relaciones exteriores para postrarse ante políticas que no siempre son convenientes”.

Kicillof habló este jueves luego del triunfo del candidato republicano el martes sobre la candidata demócrata Kamala Harris, y después de que el titular del poder Ejecutivo nacional se mostrara eufórico por el resultado. “Felicitaciones por tu formidable victoria electoral”, escribió Milei al presidente electo de Estados Unidos, en sus redes sociales. Y agregó: “Ahora hacé a América grande de nuevo [en alusión a su eslogan de campaña Make America Great Again]. Sabés que podés contar con la Argentina para llevar a cabo tu tarea. Éxitos y bendiciones”, fue el efusivo mensaje que Kicillof criticó.

En tanto, este jueves el gobernador llamó a “no dar la espalda a los vecinos de la región”, en referencia a los países de América Latina, y pidió al Gobierno “ser inteligente y no dogmático” en las relaciones exteriores. Esto, en el marco de los gestos que ya mostró el libertario respecto de algunos de sus pares del continente. Milei no tiene buena sintonía con otros presidentes de la región como Luiz Ignacio Lula da Silva (Brasil) Gabriel Boric (Chile) Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México). De hecho no viajó a la asunción de esta mandataria, algo que sí hizo Kicillof.

Kicillof con Lula Da Silva, en México

“Habrá que ver lo que hace Trump, porque tiene como uno de sus pocos socios en América Latina a Milei, pero cuando se miran la campaña y las medidas que propone, no tienen nada que ver con lo que dice Milei, no es un libertario, es un industrialista”, señaló Bianco en diálogo con LA NACION.

“Trump es proteccionista, industrialista, nada que ver con lo que dice Milei, que es la apertura comercial, la desregulación, es otra especie. Lo que pasa es que Milei es como su contraparte periférica, le viene bien a Trump un tipo como Milei que no pretende disputarle ningún mercado de productos industriales. Habrá que ver cómo se tramita eso”, agregó Bianco, una suerte de canciller de la gestión Kicillof. Y postuló: “El peronismo es siempre tercera posición, nunca alineamiento automático. Nuestro único alineamiento es el interés del pueblo argentino”.

Reclamo en Nueva York

El gobernador de la provincia de Buenos Aires carga sobre sus espaldas un fallo reciente de la Justicia de Estados Unidos, más específicamente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó a la administración bonaerense pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.

Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings le reclaman a la gobernación de Kicillof el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos no adhirieran al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptaron la propuesta bonaerense.

A propósito de si Kicillof acatará el fallo o no, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de LA NACION, dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.

María José Lucesole Por