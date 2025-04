El kirchnerismo dice que Cristina piensa en postularse: “Si Kicillof desdobla, será candidata”

La tensión entre el kirchnerismo y el kicillofismo está en su punto de mayor ebullición. En este marco, la senadora provincial Teresa García, espada de Cristina Kirchner en territorio bonaerense, confirmó que la expresidenta piensa en postularse por la tercera sección electoral para la Legislatura provincial si Axel Kicillof concreta su voluntad de desdoblar las elecciones, que reconoció por primera vez en público el jueves por la tarde.

Según García, hacer solo los comicios en territorio bonaerense antes de octubre implicaría perder la posibilidad de unificar un discurso contra el gobierno de Javier Milei porque se sectorizarían las batallas. Además, buscó dar de baja el argumento que sale desde la Gobernación, vinculado a que hacer las elecciones juntas derivaría en un fuerte retraso de los tiempos de votación.

“ Cristina Kirchner lo dijo con claridad. Dijo: ‘Si en la Provincia se desdobla, yo voy a ser candidata’. Es toda una definición política, no caprichosa. Va a ser candidata a diputada provincial, porque esto implica tratar de ordenar el discurso”, confirmó en Radio Futuröck García, sobre versiones que ya habían salido desde el sector K de la coalición en off the record.

“El planteo de fondo es: la conducción de este proceso político en todo el país merece posturas muy claras y contundentes respecto del gobierno nacional. Si [por el desdoblamiento] no lo puede hacer desde una candidatura nacional, [Cristina Kirchner] lo hará desde la candidatura provincial”, remarcó.

Cristina Kirchner y Teresa García Instagram

Dijo también que en caso de que los comicios se hagan en distintas jornadas, primero estará la votación en la Provincia, lo que derivará en que esa elección se transforme en la “madre de todas las batallas”, donde se debe “garantizar un triunfo”. Por eso planteó que la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) es quien puede lograr un anclaje en lo que pasa en Nación, pese a que la disputa sea provincial. “A Cristina le sobra para argumentar un discurso nacional sobre toda la Provincia, independientemente de que ancle su candidatura en una sección. Me parece que desde ahí va a dar la batalla”, expresó García en cuanto a esta posibilidad de que la exmandataria compita por la tercera sección electoral.

Entonces, también consideró que enterado el espacio de Kicillof de esta cuestión, deberían “reiniciar con sensatez las conversaciones” para evitar el desdoblamiento, debido a que en la terminal K no “logran entender” por qué quiere separar los comicios.

“Nosotros seguimos insistiendo con que el valor más grande es la unidad, es el valor que nos pide la gente nuestra, que es acorde con el peronismo. Si no es posible porque la mecánica del sistema electoral lo impide, nosotros vamos a plantear lo que planteó Cristina: ‘Si hay desdoblamiento, yo me presento’. ¿Quiere decir que se interrumpen las charlas? No, va a haber conversaciones, hasta la semana que viene hay tiempo de resolver, porque hay que entrar en razones para el objetivo más grande: el combate con Milei”, insistió García. El martes que viene, tanto Diputados como el Senado provincial tratarán la suspensión de las PASO, una instancia en la que todas las vertientes están de acuerdo, pero que no para de posponerse.

Mientras Kicillof sigue firme en su postura de ir por el desdoblamiento y se discute el liderazgo de la fuerza opositora, García dio de baja el argumento de La Plata en cuanto a que hacer todo el mismo día implicaría mucho tiempo de votación debido a que confluirían la boleta única y la tradicional, y, por lo tanto, que los bonaerenses desistirán de esperar. “Es una elección simple, no va a llevar mucho más tiempo”, contrastó la ladera de la expresidenta.

Convencida de que “no hay proyecto local sin proyecto nacional”, García estimó sobre la campaña si hubiera desdoblamiento: “¿Cuál es la discusión? ¿Con quién vamos a confrontar? Con el gobierno nacional no se puede confrontar desde un municipio, eso queremos decir. Por eso estamos en contra, porque diversifica y vulcaniza el peronismo en la Provincia, ya que cada intendente y cada lista de concejales va a pelear por las cuestiones locales, y nosotros necesitamos consolidar el triunfo provincial con un discurso nacional; si no, es imposible”.

En medio de este panorama, no obstante, la senadora nacional abrió una ventana. “Yo no desestimo que se llegue a un feliz término”, dijo.

LA NACION