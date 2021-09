La ácida frase con la que Beatriz Sarlo se refirió a Fabiola Yañez y el pedido que le hizo a Alberto Fernández

A horas de que se confirmase que Alberto Fernández y Fabiola Yañez están esperando un hijo, la ensayista Beatriz Sarlo reflexionó acerca del modo en que se dio a conocer la noticia. “En todos los lugares del mundo eso se comunica, pero no con personajes tan secundarios y desvaídos como la primera dama, a la cual nunca le escuché la voz”, empezó diciendo en una entrevista en TN. Y al dirigirse al periodista, lanzó: “¿Vos le escuchaste la voz?”.

Al respecto, agregó: “Otras primeras damas dan discursos porque llevan comida a niños que las necesitan o porque inauguran un jardín, a esta primera dama, menos que muda la he visto”. En ese sentido, profundizó: “Todo está así. Celebramos o nos importa el embarazo de una estrella de tercer rango del espectáculo, así que: ¿cómo no nos va a importar que Fernández va a estar preocupado por lo menos una semana antes del parto?”.

Según Sarlo, esta noticia no tendrá grandes repercusiones en la imagen que tenga la sociedad del Presidente. “Esta foto se va a consumir muy rápido”, opinó al decir que hay mucha gente, entre un 30 y un 40% de la población, que “está muerta de hambre” y tiene otras prioridades. “A esa gente, esto le importa nada. Dirá: ‘Ojalá a mi hijo le tocara un décimo de lo que le va a tocar al chico que le va a nacer a esta señora’”.

Sin embargo, proyectó: “Es probable que ya cuando se aproxime el parto y se vea más la panza la gente comience a ablandarse y enternecerse, eso sucede, aunque no me imagino que suceda en otros países, como Alemania”.

Para la intelectual, lo que debería hacer Alberto Fernández ante esta realidad es “bajar la noticia”. “Mi idea es más bien imposible, es que ‘el primer damo’ de esa primera dama modere las cuestiones y le diga al periodismo: ‘No vamos a mostrar el nacimiento ni fotos de las primeras horas, y tampoco vamos a adelantar el nombre o el sexo’. En este país nacen chicos que se mueren. Bajá la noticia, Fernández. No seas descerebrado”.

Sarlo justificó su postura al decir que el Presidente debería “practicar una mirada de solidaridad con el país que está gobernando”. Y, tras decir que Fernández no ha dado muestras de ese sentimiento de solidaridad, ratificó: “La política, para mí, debería ser el silencio. Que el próximo niño o niña Fernández-Yañez nazca en silencio”.

“Llega gente con más experiencia al nuevo gabinete”

Durante la entrevista, Sarlo analizó la renovación en el Gabinete. Tal como dijo, “las figuras que fueron reemplazadas estaban poco entrenadas en la burocracia estatal”, por lo que destacó que los nuevos ministros tienen “más experiencia” y “son gente más útil para los vericuetos de la burocracia”.

En relación a este punto, subrayó que, como la Argentina está “en plena decadencia”, es importante que “la burocracia funcione bien porque eso puede favorecer a los pobres”; por ejemplo, en cuanto a la eficiencia en la distribución de cosas.

Para la ensayista, esta sería la razón detrás del nombramiento de Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad. “Tiene sobre la cabeza colgando grandes acusaciones, como lo de la efedrina, pero al nombrarlo, Cristina se dio cuenta que había gobernado en un tembladeral burocrático”, dijo Sarlo. Y arremetió: “Es un peronista que va a hacer lo necesario para que el portaviones peronista se mantenga en función de seguir ganando elecciones”.

Tal como consideró, la nueva foto del Gobierno refleja “el salvataje del peronismo”, dado que “es un gabinete más plural en cuanto a las diferentes tribus” que conforman ese espacio. Así, proyectó que el peronismo podría vencer en las urnas si está unido, pero estaría más complicado “si se les empiezan a desguazar las provincias”.

Por eso, para Sarlo, la decisión de sumar a Juan Manzur como jefe de Gabinete se debe a que “puede establecer ‘diálogos federales’ con los otros gobernadores”. Y opinó: “Nombrar a un gobernador quizás haya sido una idea mejor que el disparate de gabinete que tenía antes”.

Durante el encuentro, la intelectual también analizó la ausencia de mujeres en el Gabinete y, si bien sostuvo que “el equilibrio de género dentro del gabinete es un objetivo a cumplir”, lanzó: “Si una me habla de la astrología y otra de cualquier otra pavada, los géneros no me sirven para nada”.