Luego de que se difundiera el petitorio que con firmas de personajes de la cultura nacional en apoyo al candidato presidencial Sergio Massa para el balotaje del próximo 19 de noviembre, Beatriz Sarlo, cuyo nombre también aparece al pie de tal carta, negó esta mañana haberla rubricado. “Un amigo me dijo ‘te puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, contó la escritora. “No estoy del todo de acuerdo con el documento”, agregó. No es la primera que reconoce no haber participado. El lunes, la cantante Lali Espósito salió a aclarar lo mismo.

Sarlo reconoció que “hubiera preferido que no apareciera” la firma. “No la puse yo”, destacó, al tiempo que dijo sentirse “sorprendida” cuando su allegado le contó lo que había hecho por ella. “Preferiría que mis opiniones sean las que salen publicadas en el diario Perfil”, enfatizó, en varias oportunidades, al ser entrevistada en Radio 10. Aún no conforme en su totalidad por lo sucedido, la periodista aclaró que “no es una tragedia” y que “no haría un conventillo de eso”.

“Mis posiciones son conocidas para quien tenga interés en pensarlas. Si después quieren decir que soy hincha de River en vez de Boca, o hincha de boca en vez de San Lorenzo que lo digan”, agregó Sarlo.

Personalidades del cine, el teatro, las artes visuales, escritores, periodistas, académicos de Argentina y del exterior; más de 800 firmas en favor de la democracia.

Llamamiento para #votoMassa.

Podés sumar tu firma en el formulario. https://t.co/VgqrHGEpxb pic.twitter.com/2cvb68uzjY — Samanta Schweblin (@sschweblin) October 30, 2023

“Mi posición personal con respecto a estas elecciones es que diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina y que los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos”, agregó Sarlo sobre la actualidad política que transita el país.

Según su punto de vista, el país está inmerso en una sociedad en la cual “grandes sectores de la capa media ya no se ocupan de conocer bien qué pasa en la política, sino que toman posición diciendo caótico, grieta y no sé qué otra pavada”.

Un polémico comunicado en apoyo a Massa

Varios escritores, dibujantes, artistas, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales de un amplio arco de la cultura nacional llamaron, en las últimas horas y a través de la firma de un petitorio, a “votar a Massa” en el balotaje presidencial a fin de garantizar el “futuro de la democracia”. Entre las figuras que supuestamente adhirieron a la misiva están Cecilia Roth, Marta, Leonardo Sbaraglia, Rita Segato, Rita Cortese, Mariana Enríquez, Samanta Scweblin, Tute, Rep, Luis Felipe Noé, Selva Almada, Vera Spinetta y Luisa Kuliok.

Si bien entre los firmantes aparecía el nombre de la cantante Lali Espósito, la joven artista se desligó del petitorio. “No estoy en ese comunicado” , fue el escueto mensaje que escribió en su cuenta de la red social X.

No estoy en ese comunicado. — Lali (@lalioficial) October 30, 2023

“Quienes firmamos esta carta manifestamos nuestra preocupación por el futuro de la democracia argentina. Con vistas a las próximas elecciones y en honor a estas cuatro décadas de encuentros y desencuentros bajo el amparo de la Constitución, vemos con enorme desasosiego la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el Terrorismo de Estado y amenaza con quitar y deslegitimar todo lo adquirido para la vida común del pueblo argentino”, indica parte de la solicitada.

El petitorio agrega que, a pesar de que muchos argentinos “viven momentos muy difíciles por los desaciertos de nuestra dirigencia y la falta de concordia entre las fuerzas políticas mayoritarias, puede confundir al electorado e instar a apoyar propuestas fundadas en la idea del exterminio del oponente y en la negación de todo lo que, de manera muchas veces ardua y hasta amarga, conseguimos en el terreno de la legislación que ampara a los y las trabajadores”.

“Porque como decía el presidente Raúl Alfonsín: ‘La democracia se cura con más democracia’, y en este momento crucial para la patria, es que llamamos a votar a Sergio Massa”, cierra el comunicado.

