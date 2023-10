escuchar

La presidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tuvo un paso un tanto accidentado por los dos debates presidenciales: en el primero atravesaba una fuerte gripe, mientras que en el segundo el maquillaje que tenía en uno de sus ojos le produjo una conjuntivitis y debió ser atendida por el SAME. Este jueves, la candidata opositora contó entre risas una anécdota con su prima, la cantante de rock Fabiana Cantilo, quien la “diagnosticó” y le ofreció una “cura”.

Todo se dio cuando Bullrich analizó su performance en las dos instancias que tuvieron los candidatos para exponer sus propuestas: la de Santiago del Estero, el 1 de octubre; y la del 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA. “En el primero estaba destruida. Estaba como… parecía tarada. Tomaba agua y se me secaba la boca, se me paralizaba la lengua. Decía: ‘La gente va a pensar que soy estúpida’. Después me vi y me la banqué bastante bien. Y en el segundo fui con el hacha a decir las cosas de frente”, analizó la dirigente de Pro en Radio Mitre.

Y fue en ese momento que ahondó sobre cómo vivieron el post debate con su prima. “Me llamó Fabi y me dijo ‘aunque usted no crea’, porque nos tratamos de usted con Fabi, ‘aunque usted no crea está ojeada’”, contó Bullrich acerca de la conversación con Cantilo, y citó directamente lo que le dijo la cantante: “Yo sé que no cree nada, pero yo le estoy haciendo un trabajo”.

Tras eso, entonces, Bullrich reflexionó esta mañana: “Y ahora el ojo lo tengo bien, así que me hizo un buen trabajo Fabi”.

Distendida, dijo que tuvo “mala leche” en ambos encuentros, y sintetizó sobre el vínculo que tiene con su prima: “Fabi Cantilo me prende velas y me hace cosas, me dice que estoy desprotegida”.

Esa actitud, según contó Bullrich, se replica dentro de su círculo de confianza y entre sus seguidores. “De todo me pusieron: cintitas rojas, tengo más rosarios que no sé, que nunca en mi vida... Tengo más rosarios que el Papa. Todo el mundo me da rosarios, pulseritas, medallitas”, afirmó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que alguna de las primas cuenta una vivencia con la otra. La cantante, por ejemplo, reveló una vez en Almorzando con Mirtha Legrand que fue la ahora candidata presidencial quien la condujo por primera vez a un recital de Luis Alberto Spinetta. “Me llevó mi prima Patus, que me decía: ‘¿A usted le gusta la música progresiva, Fabi?’. Y me llevó. Ella, la menor de los Bullrich; y yo era la única de mi mamá y mi papá. 11 años tenía yo y ella me lleva tres”, recordó esa vez.

LA NACION