Ley Bases | Bullrich explicó por qué el Gobierno habló de golpe de Estado y reivindicó la “represión a los violentos”

Escuchar

Mientras el Senado debate la Ley Bases y en las afueras del Congreso continúan las manifestaciones en rechazo al proyecto del oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich defendió el accionar de las fuerzas de seguridad frente a las protestas que se desarrollaron durante la jornada y explicó porqué la el gobierno de Javier Milei definió al accionar de los manifestantes como “un intento de golpe de Estado”.

“Es en el sentido moderno de la palabra, que tiene que ver con intentar, mediante un desgaste, que los gobiernos no puedan estabilizarse y no puedan avanzar en la concreción de su plan”, expresó y señaló que los episodios que se registraron este miércoles por la tarde se produjeron en ese sentido. “Hay un gobierno que dice no a la violencia y que utiliza el poder del Estado para reprimir a los violentos” , indicó.

En esa misma línea, Bullrich consideró que los actos violentos ocurridos tuvieron “mucha preparación” y mencionó que “había bombas molotov, hubo una granada que no era de fuerzas policiales, hubo una granada de gas lacrimógeno que vino de parte de los manifestantes, clavos para impedir la circulación de los autos policiales, pintadas sobre los autos de la Gendarmería”.

Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga. pic.twitter.com/ceirZs6dSw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 12, 2024

“Hubo toda una preparación, había montada una organización para paralizar el tratamiento de la ley”, agregó en diálogo con TN y sostuvo que se trató de “un intento de repetición” de lo que ocurrió cuando hace siete años se debatió la fórmula jubilatoria propuesta por el gobierno de Mauricio Macri.

En un escenario marcado por una fuerte tensión, la titular del Ministerio de Seguridad defendió el accionar de las fuerzas de seguridad que, según dijo, “estuvieron en una actitud de cuidar el Congreso y cuando la situación se puso violenta, de reprimir el conflicto de una manera ordenada y de una manera profesional”.

“En un momento escuché que había senadores que decían que querían salir a ver qué estaba pasando, sin entender que era claro lo que estaba pasando: había fuerzas de seguridad cuidando el Congreso y había manifestantes tirando piedras. La forma en que respondimos fue la correcta”, aseguró.

En tanto, Bullrich definió como “muy provocadora” a la intervención de un grupo de diputados de Unión de la Patria que se unieron a las protestas ya que “hasta ese momento no había habido conflicto. “Se metieron los diputados en el medio y en vez de generar una pacificación, despues salen llorando diciendo que les tiraron gases, cuando se metieron en medio de una escaramuza que era pequeña”, relató y sostuvo que se trató de “grupos que venían con esa intención”.

“Una conversación corta” con Milei

Por otra parte, la ministra contó que mantuvo “una conversación corta” con el presidente Javier Milei mientras “él estaba yéndose a una conferencia”. “Lo puse en autos de la situación, le dije que la violencia estaba organizada”, dijo y afirmó que no se refirieron a los dichos del mandatario, quien manifestó que los sectores de la oposición le querían “tirar un muerto”.

LA NACION