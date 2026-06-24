La Argentina se suma a una iniciativa global de EE.UU. para asegurar cadenas de suministro de IA

WASHINGTON.- En una nueva muestra del estrecho vínculo del Gobierno con la administración de Donald Trump, el canciller Pablo Quirno anunció que la Argentina se sumará a la iniciativa “Pax Silica”, lanzada en diciembre pasado por Estados Unidos con el objetivo de asegurar con socios estratégicos cadenas de suministro de Inteligencia Artificial (IA) ante la creciente influencia china.

La adhesión de la Argentina se producirá durante una cumbre de dos días, este jueves y viernes, organizada por el Departamento de Estado norteamericano en Washington, de la que participará el embajador argentino, Alec Oxenford.

“Esta iniciativa le permitirá a la Argentina participar de esfuerzos conjuntos para concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en todos los niveles de la cadena de suministro global de IA", señaló Quirno en su cuenta de X.

La Argentina se sumará esta semana a la Iniciativa PAX SILICA.



La Iniciativa PAX SILICA es una coalición internacional impulsada por los Estados Unidos cuyo objetivo es asegurar las cadenas de suministro para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.



Esta iniciativa… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 24, 2026

“De esta manera, la Argentina se consolida como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”, añadió el canciller, que se encuentra en Nueva York para participar este jueves de la reunión anual del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Quirno recordó que la participación de la Argentina en esta iniciativa “continúa y complementa el camino emprendido” con la firma del instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos suscripto en febrero pasado en Washington. “Refuerza la relación estratégica entre la Argentina y Estados Unidos para la construcción de un futuro común más próspero”, señaló.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, Jacob Helberg, será el anfitrión de la cumbre en Washington, organizada para impulsar los esfuerzos para establecer “cadenas de suministro seguras y favorables al mercado”, así como para reducir los puntos críticos de “estrangulamiento” en toda la cadena de valor tecnológica de la IA, como semiconductores y minerales críticos.

La iniciativa fue llamada “Pax Silica” al adaptar los términos latinos para paz y silicio, un material estratégico en la IA. El programa es un pilar fundamental de la estrategia de diplomacia económica de la administración Trump para reducir la dependencia de países rivales -como China- y fortalecer la cooperación entre los aliados.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei, en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. Alex Brandon - AP

Este mes, en una columna publicada en el diario británico Financial Times titulada “La Argentina invita a la IA a liberarse”, el presidente Javier Milei defendió la necesidad de crear un marco jurídico que permita el desarrollo de esta tecnología con la menor intervención estatal posible. También planteó que el país debe convertirse en un polo de innovación y de desarrollo de la IA con inversiones en el sector.

Los países que ya se sumaron a la iniciativa “Pax Silica”, además de los que adherirán durante la cumbre, son Australia, Finlandia, Alemania, Grecia, la India, Israel, Japón, Países Bajos, Noruega, Qatar, Corea del Sur, Singapur, Suecia, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Muchas de las empresas más importantes que impulsan la cadena de suministro global de IA tienen sus sedes en esos países, destacó Estados Unidos.

Además, Taiwán, centro neurálgico de la industria global de semiconductores, respaldó los principios de la declaración de “Pax Silica”, resaltó el Departamento de Estado.

En el último tiempo, la Casa Blanca ha intentado reforzar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos ante la preocupación por la dependencia del país respecto a Taiwán, una isla autónoma de gran relevancia geoestratégica que China reclama como parte de su territorio.

“El liderazgo tecnológico estadounidense requiere seguridad en la cadena de suministro. ‘Pax Silica’ es nuestra estrategia, y no hemos perdido tiempo en implementar los principios adoptados en diciembre. Nuestros esfuerzos se centran en dos frentes: la ejecución y la alineación”, había señalado Helberg en febrero pasado.

China asumió una posición dominante en la carrera por los recursos en la estratégica área de veloz crecimiento de la IA, y extrae alrededor del 70% de las principales tierras raras.

Los controles a la exportación de minerales de tierras raras impuestos por el régimen chino el año pasado habían generado preocupación entre las empresas de chips y otros fabricantes que dependen de esos suministros.