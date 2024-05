La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina rechaza las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema

Escuchar

Los cuestionamientos a la candidatura del juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema se multiplican. En esta oportunidad, sin embargo, no es su idoneidad la que se puso bajo la mira. Su candidatura, así como también la Manuel García Mansilla, el otro candidato impulsado por el presidente Javier Milei a convertirse en juez supremo, fue alcanzada por otra crítica: la falta de mujeres en el máximo tribunal.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), una organización que brega por la equidad en materia de género en la Justicia, se pronunció en contra de las postulaciones, tanto de Lijo como de Mansilla, en tanto no reflejan diversidad de género alguna en la integración de la Corte Suprema.

Para corregir, lo que se señala como una “discriminación estructural” en el sistema de Justicia, la AMJA propone que sean dos mujeres las postulantes. “Se solicita al Sr. Presidente que, en la oportunidad prevista en el art. del 9 del decreto citado, decline su propuesta, instando en consecuencia un nuevo proceso de selección de 2 mujeres para integrar la CSJN”.

“Desde hace más de 160 años, la CSJN ha sido integrada con jueces varones para ocupar la más alta magistratura del Poder Judicial. Es por tanto un hecho de la realidad que, a lo largo de la historia, se han designado en dicho órgano judicial 109 jueces varones 3 y apenas 3 mujeres, representando estas últimas menos del 3% del total”, se lee en la carta.

La integración de la Justicia, según el género

Para el organismo, estos datos ponen en evidencia que sobre el sistema judicial argentino se posa una “desigualdad estructural”. “La sociedad argentina ha naturalizado que son los varones, -como regla–, los que deben ser convocados a cubrir cargos vacantes en la CSJN y, solo por excepción, las mujeres”, se afirma.

La carta, que lleva la firma de Susana Medina, la presidenta del organismo, señala que si bien las mujeres son mayoría en la dotación total de la Justicia, en los altos cargos existe una profunda sobrerrepresentación de los varones, según el Mapa de Género que publica la Corte Suprema.

“Si colocamos el foco en los máximos tribunales a la fecha, en las 25 jurisdicciones que integran nuestro país, las mujeres ocupan solo el 33,8% de las bancas de los tribunales o Cortes Supremas y, en el caso de la Corte federal, ese porcentaje a la fecha resulta ser inexistente”, ejemplifica el escrito.

La integración de la justicia, según el género

“En lo que a la CSJN (Corte Suprema de la Justicia de la Nación) refiere, su composición está integrada actualmente por tres varones, de 68, 67 y 65 años”, indica. “ Los postulantes que se proponen (Ariel Lijo y Manuel García Mansilla) tienen 55 y 53 años. En este esquema, donde la magistratura de la CSJN permanece en su cargo hasta los 75 años, decanta en que, por al menos 7 años, no habrá representación femenina en el máximo tribunal , y se asegura que por los próximos 20 años habrá en la CSJN 2 varones”, se señala en el texto, que añade: “Mientras la presencia de mujeres en la población es mayoritaria, su presencia en el máximo tribunal argentino es nula”.

El pedido de la organización hace pie tanto en tratados internacionales sobre Derechos Humanos como en normativas locales. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), que busca eliminar “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo”, y el decreto 222, que introdujo una pauta de “progresividad en materia de igualdad de la mujer para acceder a cargos públicos” forman parte de la justificación, entre otras normativas.

“De la interpretación conjunta y armónica de las normas indicadas surge de un modo indiscutible la garantía expresa ya no solo de la igualdad formal sino de la igualdad sustantiva. Ya no sólo el Estado no debe obstaculizar el goce de los derechos, sino de la igualdad sustantiva”, se lee en la carta.

Para la AMJA, integrado por magistradas y funcionarias judiciales de todo el país, la falta de postulantes mujeres para cubrir las vacantes, “viola en forma directa los imperativos constitucionales de igualdad y no discriminación” y refleja “una desigualdad estructural más profunda dentro del sistema judicial y político, que requiere medidas correctivas más allá del mero cumplimiento de cuotas”.

Medina, la presidenta del organismo, integra el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés). De buen vínculo con Karina Milei, su nombre sobrevoló cuando arreciaron las primeras críticas contra el Gobierno por la ausencia de mujeres en las postulaciones.

“Ya no tenemos solo un techo de cristal para romper –que parece haberse transformado en un techo de cemento–, sino pisos resbalosos y escaleras rotas “, graficó Medina, en diálogo con LA NACION, a mediados de marzo.

