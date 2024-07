La caída de Julio Garro | Una declaración inconsulta que activó la implacable “máquina de echar funcionarios”

Escuchar

La expulsión de Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes expuso como pocas veces antes cómo funciona la dinámica comunicacional del Gobierno, en la que tienen un peso decisivo los influencers libertarios que batallan en las redes en nombre de Javier Milei. Fue una caída en cámara lenta, a lo largo de 12 horas, en la que no faltaron contradicciones en el oficialismo, pedidos de clemencia del funcionario en la mira y una sorpresiva declaración hostil hacia Francia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La cronología del final de Garro, exintendente macrista de La Plata, arranca cuando decidió dar una entrevista a María O’Donnell, una de las periodistas más atacadas por el Presidente y sus tuiteros favoritos. Eran las 8.28 de la mañana cuando O’Donnell le preguntó por el video en el que el futbolista Enzo Fernández canta dentro del micro de la Selección Argentina unas rimas con alusiones despectivas al origen africano de los jugadores franceses y referencias homofóbicas. La difusión de esas imágenes había generado el lunes una queja de la Federación Francesa de Fútbol y de compañeros del propio Fernández en el Chelsea inglés. El club abrió un expediente disciplinario contra el argentino, que pidió perdón por escrito casi de inmediato.

Dijo Garro: “Creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que es algo que corresponde. Y coincido con vos que es algo que nos deja mal parados como país”.

Aludió así a Lionel Messi, a quien Milei llevaba días elogiando de todas las maneras posibles, y a Claudio Chiqui Tapia, el dirigente al que desafió públicamente antes de la final de la Copa América por su oposición a las Sociedades Anónimas Deportivas.

La declaración de Garro fue reproducida en algunos portales de noticias como si fuera un pedido formal del Gobierno a Messi y a la AFA.

El primer oficialista de alto rango al que consultaron sobre lo que dijo el subsecretario de Deportes fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En un diálogo con Gustavo López en radio La Red, le preguntaron: “Julio Garro dijo que el gobierno argentino le pidió oficialmente a la AFA que Messi y Tapia le pidan disculpas a Francia. ¿Qué hay de cierto en esto, cómo están manejando el tema y qué opinión tienen ustedes”. Francos respondió: “No conozco la referencia que hacen al pedido del Gobierno al presidente de la AFA y a Lionel Messi. No me parecería mal. El Gobierno está en contra de todo tipo de discriminación y según he leído en las redes el propio involucrado ha pedido disculpas. A veces se realizan cánticos que no tienen la intencionalidad de generar esa agresión. Pero, bueno, si lo ha hecho que pida disculpas es lo que corresponde”. Eran las 10.44.

A esa hora, las declaraciones de Garro ya se viralizaban en las redes, sobre todo desde cuentas libertarias. Pero el calor empezó a subir cuando el ataque lo comandaron tuiteros que tienen en su palmarés ubicarse entre los más replicados por Milei.

Incluso antes de que Francos fuera sorprendido al aire con esa polémica futbolera, el usuario Traductor Te Ama -seguido y muy amplificado por los retuits de Milei- había explotado contra Garro: “Hay que expulsarlo ya mismo del gobierno”.

🚨⚠️ Alerta de Cerrutiano| El subsecretario de Deportes, Julio Garro dijo que "Lionel Messi tiene que pedir disculpas" por las canciones.



Hay que expulsarlo ya mismo del gobierno. pic.twitter.com/VtKVCioHzw — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) July 17, 2024

Daniel Parisini, conocido por su seudónimo Gordo Dan, le apuntó a la cabeza a Garro con un tuit publicado a las 11.42. “Bueno, ya sabés cómo funciona esto, no Julio Garro?”. Parisini (194.000 seguidores en X) presume con orgullo del tuit de la semana pasada en el que pidió (y logró) la caída de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía. Es un engranaje central de la autodenominada “máquina de echar funcionarios”: así se llaman coloquialmente los propagandistas de Milei en las redes, cuya coordinación se atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo. Estaban entonados: en el mismo día ya habían celebrado la caída de Teddy Karagozian del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno a raíz de unas críticas que vertió en televisión.

Bueno, ya sabes como funciona esto, no @JulioGarro ? — DAN (@GordoDan_) July 17, 2024

Garro intuyó la purga. A las 12.12, después de hablar con su jefe directo, Daniel Scioli, emitió un mensaje en el que negaba haber dicho lo que cualquier podía oír con solo tocar una aplicación de su smartphone: “Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas”.

Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2024

El usuario Piti (34.000 seguidores) es otro de los influencers que suele amplificar Milei a fuerza de retuits. A las 12.55 posteó un mensaje que subrayaba: “Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología de javo. GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO”.

Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado…



Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo.



GARRO TIENE QUE… pic.twitter.com/zwHSAOeudx — Piti (@elpittttt) July 17, 2024

Tuvo la fuerza de una sentencia de muerte. La catarata tuitera contra Garro se amplificaba, entre otros por impulso del diputado provincial Agustín Romo. Pero directamente se desbordó cuando el propio Milei reposteó el mensaje de Piti, poco antes de las 15.

Gordo Dan se sumó a las 15.06 con un mensaje lleno de expresiones agresivas: “Recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea: si no entendés la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso, es la ideología del presidente (que es TU JEFE), entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo mientras dure, y CERRA BIEN EL ORTO”.

Último intento

El último pedido de clemencia de Garro llegó a las 16, con una entrevista que dio a La Red. Ya no negaba haber dicho lo que dijo: argumentó que había expresado apenas “una opinión personal”. Se llenó la boca de elogios a Messi.

Pero el veredicto de las redes no se modificó. A las 18.43 se plegó la vicepresidenta Villarruel, con un extenso mensaje de tono antiimperialista en el que le apuntó directamente a Francia, cuyo gobierno no ha hecho ningún comentario respecto del video de Enzo Fernández. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo!”

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Entre lo llamativo de ese mensaje es que le otorga la condición de “verdades” a lo que dice la canción de cancha por la que el propio futbolista ha pedido disculpas. La canción dice, entre otras cosas: “Juegan en Francia pero son todos de Angola”. La referencia a ese país africano responde a necesidades de la rima (”escuchen, corran la bola”, empieza). De los futbolistas de ascendencia africana que juegan en la selección francesa solo uno tiene origen angoleño (el mediocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga). El cantito refiere a Mbappé como hijo de un camerunés y una nigeriana (su padre efectivamente nació en Camerún, pero la madre es francesa de raíces argelinas). Por supuesto, lo que generó indignación en Europa no ha sido esa imprecisión fáctica sino el señalamiento despectivo hacia los inmigrantes, como si por provenir (ellos o sus padres) de África no fueran también franceses.

La caída definitiva de Garro se concretó a las 20.15, con un mensaje de la Oficina del Presidente, en el que se afirma: “Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano”.

La tuitósfera mileísta explotó: “Lo volamos a Garro”, celebró Traductor Te Ama. El Gordo Dan, que conduce un programa de streaming, se atribuyó al aire el “triunfo” como el cazador que exhibe una cabeza de ciervo: “Acá estamos, echando gente”.

Como vas a estar TAN VERDE de ir a lo de la bolchevique de O’Donnell y encima ni siquiera pisar, sino PATEAR el palito de esa forma.



Afuera por verde, Garro. pic.twitter.com/UAXJ22oH84 — Milei SheIby (@TommyShelby_30) July 18, 2024

Nadie lloró a Garro. Scioli dio una entrevista en TN y solo dijo: “Él admitió que se equivocó y presentó la renuncia”. Ningún atisbo de defensa o justificación. El despedido evitó el pataleo y se fue sin chistar, no sin antes agradecer al Presidente por la confianza de dejarlo “ser parte de su equipo”.

En la noche hubo vía libre para celebrar las expresiones de Enzo Fernández, sin tener en cuenta la vergüenza que el propio futbolista expresó. La diputada Lilia Lemoine llegó a expresar en TN: “Es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color. Si bien hay un enorme número de franceses que son de origen africano, es muy llamativo que un país que es occidental y blanco actualmente tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano”.

Quien completó la explicación de lo que había pasado con Garro fue Francos, en la mañana del jueves. “El subsecretario hizo una apreciación que al Presidente le pareció desafortunada. No solo al Presidente, a mucha gente. Entonces cuando ese episodio tuvo repercusión, el Presidente me lo comentó inmediatamente. ¿Qué esta diciendo? ¡Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos!”

