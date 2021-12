La Cámara de Casación elige su presidente y puede impactar en las causas contra Cristina

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte, convocó para el martes 14 de diciembre una reunión clave para elegir a su futuro presidente en una decisión que tendrá impacto directo en las causas que involucran a Cristina Krichner apeladas ante ese tribunal, entre ellas el caso Hotesur y los Sauces, el caso del Pacto con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción.

Hoy por hoy la decisión está peleada voto a voto, aunque los que se presentan como favoritos son Alejandro Slokar, referente de Justicia Legítima y uno de sus fundadores, a quien le correspondería porque sería su turno de acuerdo con una rotación interna del tribunal y Daniel Petrone, de perfil técnico no político, y uno de los jueces nuevos, de los último en integrar la Cámara.

Pero Petrone integra a su vez la sala I del tribunal, que debe decidir en los casos Hotesur y los Sauces y Pacto con Irán, junto con Ana María Figueroa (alienada con el kirchnerismo) y Diego Barroetaveña, mas judicial de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados agrupación que tuvo posturas críticas al Gobierno.

Hay una tradición, no muy antigua, a partir de la cual los jueces que presiden dejan de votar en sus salas para asumir el rol institucional. Esto antes no era así y hubo casos de que el presidente subrogara en su propia sala y vote. Por eso no está nada dicho y cabe la posibilidad de que aún cuando Petrone sea elegido presidente de todos modos pueda votar con sus colegas de la Sala I.

La reunión del martes fue convocada por el presidente saliente, Gustavo Hornos, y se definirá allí quien lo sucederá al frente del tribunal en 2022 y como se integran las salas (de tres jueces cada una) que deben decidir sobre el futuro de los diversos casos de corrupción el año próximo.

En la Sala I de la Cámara de Casación están radicadas la causa de Hotesur y Los Sauces, el caso del Pacto con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. En los casos Hotesur y Los Sauces y Memorándum con Irán, los jueces deberán revisar el sobreseimiento de Cristina Kirchner sin haber sido juzgada. En el caso de los cuadernos deciden sobre nulidades previas que articularon los acusados, que pueden frustrar el avance del proceso.

La Sala I está integrada por Figueroa, Barroetaveña y Petrone. Barroetaveña y Petrone son dos jueces que vienen de la carrera judicial y los últimos que llegaron a la Casación. Sin ataduras políticas, tienen una mirada sobre el derecho mas técnica. Figueroa, una especialista en derechos humanos, es promotora de denuncias que cuestionan la injerencia del gobierno de Mauricio Macri sobre la Justicia.

El presidente de la Casación se elige según dos criterios: una votación de sus pares y un orden de prelación rotativo por antigüedad. A quien le tocaría en esta ocasión es a Slokar, de la Sala II de la Casación.

Slokar ya presidió la Casación en 2015, apenas asumió Mauricio Macri. Tiene sentencias de referencia ligadas a derechos humanos y la situación carcelaria. Es un académico, profesor titular por concurso de Derecho Penal en la UBA y UNLP. De gran vinculación con el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni y miembro fundador de Justicia Legitima. Fue funcionario del gobierno kirchnerista como secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

Slokar mantuvo en este año una posición muy crítica con Hornos y otros de sus colegas por las visitas del camarista al expresidente Macri, lo que no contribuye a sumar voluntades, excepto de alguno de sus colegas que lo apoyaron en particular. Por otro lado se menciona la posibilidad de que el juez Petrone asuma la presidencia de contar con el voto de sus colegas.

Y ahi habrá que decidir si se altera o no la composición de la Sala I del tribunal. La idea entre la mayoría de los jueces era no alterar la composición de la Sala I. En caso de empate el voto del presidente Hornos -con diferencias con Slokar- vale doble.

Se mencionó en un momento la posibilidad algo improbable de que el juez Carlos Mahiques, quiesiera postularse, pero ya le dijo a sus colegas que no aceptaría su postulación, porque tiene trabajo en su vocalía con causas muy complejas. Mahiques fue presidente cuando completó el mandato que dejó trunco Juan Carlos Gemignani, no tuvo aún su propia presidencia por período completo.

La otra decisión importante del acuerdo es que juez es presidente de casa sala. Esto es importante porque el presidente de cada sala es quien fija la agenda de casos que se tratan, fija las fechas de audiencia y de algún modo le pone el timer al trámite de cada caso. Maneja la cronoterapia judicial.

Los jueces de la Casación hoy son 12, ya que la jueza Liliana Catucci cumplió 75 años, y como indica la Constitución se jubiló pues no consiguió ni un amparo que impidiera su salida, ni que el Gobierno pidiera al Senado nuevamente su acuerdo.