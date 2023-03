La Cámara Federal porteña insiste en que Bariloche le mande la causa de Lago Escondido

escuchar

La Cámara Federal porteña insistió hoy en que son los tribunales de Comodoro Py -y no el juzgado de Bariloche- los que deben investigar las supuestas dádivas por el viaje a Lago Escondido de jueces federales, un fiscal, un ministro porteño, exmiembros de inteligencia y directivos del grupo Clarín.

El camarista Eduardo Farah ya había sostenido esto mismo y le había pedido al juez federal Gustavo Villanueva que enviara desde el Sur la causa, pero Villanueva se negó. Ahora, Farah insistió y el conflicto de competencia será resuelto por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal.

Farah sostuvo en su fallo de hoy que Villanueva se apoya en dos argumentos: que hasta ahora no se demostró lo denunciado y que en Comodoro Py el caso está menos avanzado y no tiene siquiera un requerimiento de instrucción (acto procesal necesario para que la causa empiece a investigarse). “Esas razones no conmueven el criterio que ya deje expuesto en la causa, en el que insistiré”, dijo el camarista federal porteño.

Los argumentos centrales de Farah para reclamar el caso son que los funcionarios denunciados “ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad” y que si existieron “ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos” las consecuencias de esos hechos tuvieron lugar en Buenos Aires. “Deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios. Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”, dijo Farah.

Agregó que es natural que falte producir pruebas y aunque muchas estén en Bariloche, el camarista dijo eso no es “decisivo”.

“Por ello resuelvo -dijo Farah- mantener el criterio expuesto en mi fallo del 1° de febrero de 2023 y por ende, dar por trabada la cuestión de competencia con el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y elevar el legajo al superior común, la Cámara Federal de Casación Penal, para que la dirima.”

Estancia Lago Escondido

Cuando Villanueva decidió no enviar el expediente, dijo que allí ya se impulsó la causa, se determinaron los hechos a investigar y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no había ocurrido en los tribunales porteños cuando le pidieron la causa. Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas, según informó la agencia oficial Télam.

El magistrado remarcó que allí se posee más cercanía con las pruebas que pudieran ser necesarias para la investigación, porque en Bariloche se hospedaron los imputados, y entendió que de enviar el expediente a Buenos Aires, podría entorpecerse la producción y profundización de ciertas medidas de prueba en curso.

