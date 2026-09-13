La carrera por la gobernación bonaerense suma nombres en los principales espacios políticos

La lista provisoria de candidatos a gobernador bonaerense muestra una amplia variedad de aspirantes en el peronismo, un escenario más acotado en el frente de La Libertad Avanza y Pro, nombres ya lanzados en el radicalismo e indefinición en la izquierda.

El justicialismo cuenta con un listado preliminar de posibles postulantes a la gobernación provincial que se divide entre quienes se alinean con el gobernador Axel Kicillof, los que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, los alfiles del exministro de Economía Sergio Massa, y los que se reparten entre la denominada Liga de Intendentes y el peronismo federal.

Kicillof, con Ferraresi

En el Movimiento Derecho al Futuro, espacio del gobernador bonaerense, aparecen en carrera, al menos, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.

En el sector de La Cámpora, quien aparece con proyección para competir en 2027 por la candidatura para el cargo que ostenta Kicillof es Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes. Muy cercana a Cristina Kirchner, Mendoza está “caminando” incluso fuera de su distrito de origen, afirmaron en el camporismo. “Ella va a moverse dentro de un proyecto general”, aclararon.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner

En la vereda de los intendentes peronistas, también se anota para intentar competir por la candidatura a gobernador Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas de buen vínculo con el cristinismo.

Con el carácter preliminar que impone la distancia temporal hasta la elección del año próximo, en el massismo se puede contar la alternativa del actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Es uno de los jefe comunales sin reelección posible, salvo que se modifique la ley que limita a dos los mandatos consecutivos, cambio al que se opone el Frente Renovador.

En el peronismo federal, suenan la diputada Victoria Tolosa Paz y el intendente de Pilar, Federico De Achával, un jefe comunal que también integra la Liga de Intendentes, sin posibilidad de reelección con el régimen vigente. Ese grupo pretende que un jefe comunal sea el próximo gobernador y adoptó una actitud de equilibrio en la interna entre el cristinismo y el kicillofismo.

Junto a De Achával, integran la Liga de Intendentes los jefes comunales Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan De Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno). Fernández, del Movimiento Evita, es otra de las aspirantes a una candidatura a la gobernación.

Sin definiciones de candidaturas, camina la provincia de Buenos Aires también una rama del peronismo encabezada por el líder del gremio de encargados de edificios y empresario de medios, Víctor Santa María. El periodista Santiago Cúneo, reciente incorporación del PJ bonaerense que conduce Kicillof, aspira a una PASO para ser precandidato a gobernador.

Diego Santilli, la carta de LLA y Pro para la gobernación bonaerense Nicolás Suárez

La sociedad política entre La Libertad Avanza y Pro parece muy encaminada hacia la definición por Diego Santilli (jefe de Gabinete) como candidato a gobernador bonaerense en 2027. No obstante, se mantiene en el escenario de alternativas el diputado nacional y titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. “Es el Colorado”, subrayó una fuente clave de LLA en la provincia. Dentro de Pro, no se resigna Pablo Petrecca, actual senador provincial, vicepresidente de Pro bonaerense y exintendente de Junín, quien está “recorriendo la provincia”, indicaron en su entorno.

En la Unión Cívica Radical bonaerense comenzaron los posicionamientos. Un postulante ya lanzado es el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien confirmó a LA NACION su intención de ser candidato a gobernador bonaerense. Gobierna su distrito desde 2015 y es uno de los jefes comunales que no puede ir por una nueva reelección, con la ley actual vigente.

“En el marco del acuerdo de unidad que hemos logrado en la conducción partidaria, todos coincidimos en la necesidad de trabajar para poner en valor la herramienta partidaria. Hay convicción de trabajar para tener candidato a gobernador y muchas opciones de nombres. El radicalismo tiene 27 intendencias, una dirigencia pujante en universidades de la provincia y ahí se encuentran nombres”, sostuvo un dirigente del radicalismo bonaerense al ser consultado sobre la posibilidad de que la UCR tenga candidato propio.

Como posibilidades para la candidatura a gobernador por la UCR, también figura el diputado nacional Pablo Juliano.

“Tener un candidato a gobernador bonaerense es un tema tabú en el radicalismo”, dijo una fuente de la UCR no alineada con las autoridades provinciales del partido. “Vamos a trabajar para poder tener un candidato propio”, subrayó y recordó, con tono crítico: “La última vez, acompañamos a los dos precandidatos de Pro y no ganamos”.

En todas las terminales de la izquierda coincidieron en señalar que se están alistando para una “Marcha de la Bronca” contra el gobierno de Javier Milei, que realizarán el sábado 19 de septiembre. En tono exploratorio, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) destacaron al diputado Nicolás del Caño, a la dirigente platense Luana Simioni, a la exdiputada provincial Laura Cano, a la exconcejala de La Matanza Natalia Hernández, a la exdiputada nacional Nathalia González Seligra, y al diputado provincial Christian Castiillo.

Desde el Partido Obrero, mencionaron como posibilidad a la diputada Romina del Plá. Y en Izquierda Socialista recordaron que su última apuesta fue Rubén “Pollo” Sobrero. En el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), espacio que tiene entre sus referentes al exlegislador porteño Alejandro Bodart, señalaron que el tema es “lejano”, pero que van a “dar batalla”.

Por fuera del Frente de Izquierda, en el Nuevo MAS, cuya principal referente es Manuela Castañeira, consideraron “muy prematura” la cuestión de las candidaturas.

También por fuera del Frente de Izquierda, el sello Política Obrera, de Jorge Altamira y Marcelo Ramal, definirá candidatos en una “conferencia electoral” que se hará en noviembre. Su postulante tentativo a gobernador es Pablo Busch, que fue candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral en las elecciones de 2025.

Espacios que estuvieron alineados con Milei, como Unión y Libertad, del senador bonaerense Carlos Kikuchi, están “en pleno año de armado, pero sin candidato a gobernador”, tal como definieron desde ese sector. En Nuevos Aires, bloque legislativo bonaerense que tiene el mismo origen en las boletas libertarias de 2023 que el espacio de Kikuchi, pero también está alejado de LLA, sostuvieron que la cuestión se decidirá el año que viene. Hace pocos días, esta bancada que tiene entre sus representantes a Fabián Luayza, se mostró con el intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, que últimamente fue anfitrión de la vicepresidenta Victoria Villarruel y es uno de los jefes comunales sin posibilidad de reelección.