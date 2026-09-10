A pesar de la tensión por Malvinas, Javier Milei tiene previsto viajar a Londres en octubre

En medio de la escalada de tensión en torno a la causa Malvinas, el presidente Javier Milei mantiene en agenda su viaje al Reino Unido, previsto para fines de octubre. Así lo confirmó a LA NACION una fuente oficial de Casa Rosada.

Milei viajará el 21 de octubre a Londres, donde tiene previsto dar una charla en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios locales.

De momento no está previsto que tenga contactos con el primer ministro británico, Andy Burnham, ni con miembros de su Gabinete, según confirmaron fuentes a LA NACION fuentes oficiales.

Ayer, cuando expuso frente al parlamento, Burnham habló sobre las Islas Malvinas: “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, advirtió.

En tanto, Wes Streeting, ministro de Defensa británico, relativizó la ofensiva que lanzó Milei por las Malvinas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pusiera en duda su apoyo ante un eventual conflicto.

Desde entonces el Gobierno delineó una estrategia tanto a nivel político y judicial, como comunicacional, que incluyó la emisión de la cadena nacional del jueves. Ese día Milei anticipó la decisión del Gobierno de redoblar la presión sobre las petroleras extranjeras que pretendan iniciar una explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.

“Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”, apuntó Streeting. Esa fue una de las primeras reacciones del Reino Unido.

Antes de viajar al Reino Unido, Milei asistirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde dará prioridad al reclamo por la soberanía de las Malvinas, según también confirmaron desde el Palacio de Gobierno.

“Es la plataforma internacional para visibilizar aún más el tema”, anticiparon colaboradores del primer mandatario. Milei viajará a Nueva York junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Luego de que Trump insinuara en una entrevista que no apoyaría al Reino Unido en caso de un conflicto, Milei utilizó la cadena nacional para activar una ofensiva política. En su mensaje, anticipó medidas para acelerar las sanciones a las empresas que participen en la explotación petrolera en el emprendimiento denominado Sea Lion. Además, dijo que ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y enviará un proyecto de ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Por estas horas, el Ejecutivo trabaja en la letra chica del proyecto legislativo que se enviará al Congreso el lunes próximo. En la Casa Rosada anticipan que se extenderán las sanciones que impulsa contra las petroleras y sus proveedoras de servicios a las pesqueras que operan con permisos del gobierno británico de Malvinas.

La iniciativa contempla cambios a la ley 26.659, conocida como “ley Pino Solanas”, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, con la búsqueda de penas más duras y, también, con el deseo de alcanzar otras áreas.

Además de los viajes a Reino Unido y los Estados Unidos, Milei prevé ir a París para participar de la Argentina Week, cuya primera edición se realizó en marzo pasado en Nueva York.

A su vez, el 14 de octubre, el mandatario estará en Washington para participar como invitado de honor en la Gala Oficial del Hispanic Heritage.