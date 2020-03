La Casa Rosada minimizó el impacto del primer caso de coronavirus

González García ofreció una conferencia de prensa para explicar la situación del primer infectado en el país Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020 • 19:07

La detección del primer caso de Coronavirus en la Argentina no modificó el estado de ánimo en la Casa Rosada ni los planes del Gobierno. Como hizo el ministro de Salud, Ginés González García, el presidente Alberto Fernández llamó hoy a "estar atentos" sin caer en alarmismo.

"Ginés está tranquilo, al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos; viajó en primera, no tuvo vínculos con gente. No deberíamos alarmarnos, sí estar atentos", dijo el Presidente a radio Mitre, después de la conferencia de González García.

Fernández se enteró del caso confirmado hoy en una conversación que mantuvo ayer con el ministro de Salud, que lo puso al tanto de las pruebas que se estaban realizando y lo preparó para un resultado potencialmente negativo. González García tiene diálogo diario con el Presidente y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La coordinación con los ministros de todas las provincias se acordó la semana pasada, en el segundo encuentro del Consejo Federal de Salud, en Córdoba.

La posición de Fernández, su intento de llevar tranquilidad, se replicó en todos los despachos oficiales, donde el tema se hizo presente por medio de las pantallas de TV, siempre fijas en los canales de noticias. "No minimizamos el tema, pero nos sigue preocupando más el dengue y el sarampión", dijo a LA NACION un funcionario de la Jefatura de Gabinete, mientras una imagen del virus copaba toda la pantalla de su oficina.

Se ratificó así la postura que había expuesto el ministro de Salud hace dos semanas, durante la presentación del plan Remediar, en la residencia de Olivos. "Estamos en plena campaña e intensificando las acciones, pero lamentablemente hubo una muerte por sarampión, que no pasaba desde 1998, y una por dengue. Los dos casos muy vulnerables, pero muestran que hay convencer a la gente para que se vacune contra el sarampión", dijo entonces el ministro.

"¿Esa mirada no hizo que se subestimara el problema del coronavirus?", consultó LA NACION. "Para nada. Estamos ante un caso importado. Se hizo todo lo necesario para que la situación no se propague. Vamos a mantener las medidas tomadas hasta ahora", respondieron en la Jefatura de Gabinete.

En el Gobierno no solo confían en la capacidad de González García para coordinar la estrategia de prevención del coronavirus, sino que además descansan en su capacidad de comunicar las políticas que se están aplicando. "Mañana puede haber otra conferencia de prensa o un parte concreto de seguimiento del caso", anticiparon.

Conscientes de que el tema va a ocupar el centro de la agenda periodística durante algunos días, en la Casa Rosada decidieron postergar algunos anuncios previstos para mañana. Fue el cambio más notable que produjo la noticia entre los funcionarios nacionales. "Era algo esperable. Con tantos casos en Italia y España, tarde o temprano íbamos a tener un caso en la Argentina", evaluó otro funcionario con despacho en el primer piso de la Casa Rosada.

Por el momento, el primer caso de coronavirus no generó contactos diplomáticos con países de la región. No hubo llamadas para precisar los alcances de la situación ni mensajes por escrito, precisaron en la Cancillería. En las horas posteriores a la conferencia de prensa que encabezó González García, todas las respuestas tendieron a quitar peso a la noticia.

No habrá medidas de prevención adicionales. No se promoverá, como en otros países, el trabajo a distancia ni se evitarán las conglomeraciones de gente. De hecho, los ministerios de Cultura y de la Mujer convocaron a un encuentro para mañana, a las 15, en el Centro Cultural Kirchner, para la apertura de la semana "Nosotras movemos el mundo".