El legislador neuquino Darío Martínez hizo un desubicado comentario contra River por el superclásico en plena sesión

Tras ostentar un fuerte poder dentro del Ministerio de Economía como secretario de Energía durante la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, Darío Martínez volvió a su provincia, compitió para diputado allí y consiguió una banca en la Legislatura. En tanto, esta semana otra vez fue noticia por el desubicado comentario que hizo en el final de una sesión, vinculado a la victoria de Boca el fin de semana en el clásico frente a River, que se jugó en Córdoba.

Cuando estaba por finalizar la sesión, el miércoles, Martínez solicitó intervenir. “Diputado Martínez, ¿había pedido la palabra?”, le preguntó la titular del cuerpo. “Y ahí cerramos”, indicó.

Acto seguido, el legislador cercano al kirchnerismo se acercó el micrófono. “Sí, señora presidenta. Yo era para consultar si se pudo ver lo de la lista de oradores”, comenzó, en tono serio.

“Porque cuando es chiquita, entra toda; pero cuando es muy grande, no entra toda. Y el otro día no entró toda y varios quedaron llorando”, sostuvo. Ante el silencio de sus compañeros, que no entendían la chicana, aclaró: “El domingo”. Ahí empezó a escucharse un murmullo, algunas carcajadas y Martínez se sonrió, mientras miraba para los costados.

“¿Usted dice porque ganó Boca?”, le preguntó la diputada que comandaba la sesión, mientras que el exfuncionario de Unión por la Patria (UP) hizo la seña de la camiseta xeneize sobre el pulóver que llevaba puesto. “Por eso mismo, bueno. Nos vemos mañana”, deslizó la presidenta de la Cámara.

Todo quedó registrado en la transmisión oficial, que luego se viralizó.

El fin de semana, Boca le ganó a River 3 a 2 y consiguió así la clasificación a la semifinal de la Copa de la Liga 2024, donde se cruzará ahora con Estudiantes. En el partido de la otra llave, Vélez enfrentará a Argentinos Juniors.

Un “chiste de mal gusto” en TN

Los cruces por el fútbol generaron un incómodo momento también esta mañana en el canal de noticias TN, cuando en la bajada de un título salió escrito al aire: “Y a Boca se lo garcharon en Brasil”. Fue por la derrota del equipo de Diego Martínez anoche frente a Fortaleza 4 a 2, por la Copa Sudamericana.

La conductora Roxy Vázquez no llegó a leer todo. Quedó en “y a Boca se lo...”.

Después, tanto ella como su compañero en el noticiero, Diego Lapegüe, debieron aclarar y pedir disculpas al aire. Dijeron que fue una “broma interna” y un “chiste de mal gusto” que había hecho un compañero, a quien ahora le iniciaron un sumario interno.

