La Casación confirmó el sobreseimiento de Milei en una denuncia por injurias de Jorge Fontevecchia

La Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una querella por injurias que había planteado el director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

Milei había bautizado a Fontevecchia como “Tinturelli” y “quebrador serial”, le dijo que “vive de la pauta” y lo llamó “ensobrado”.

Ahora el máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmó el sobreseimiento de Milei por el delito de injurias que le había atribuido el periodista y empresario.

En la causa se investigaban tres episodios donde Fontevecchia se había considerado injuriado por el Presidente en distintas apariciones públicas antes y después de asumir el poder.

Javier Milei durante la entrevista en el programa de Alejandro Fantino Captura

Hubo tres momentos que cuestionó Fontevecchia: el 27 de febrero de 2023 Milei dijo en LN+ con Viviana Canosa que el periodista era un “quebrador serial”, que, “como no cambia el modelo de negocios, sigue quebrado…” y que es “parte de la casta” que “vive de la pauta”. Habría dicho que “la casta” estaría constituida, entre otros, por “los empresarios prebendarios”, los “periodistas ensobrados” y “todos los cómplices de este sistema que se alían para mantener un modelo de decadencia donde la cara más visible son los políticos”.

El segundo evento tuvo lugar el 8 de abril de 2024 durante el programa “Multiverso Fantino” del canal de streaming Neura. Allí, Milei, ya presidente, aludió a Fontevecchia como “el diario de Tinturelli”.

“Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos, y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso… pero bueno, está camino a la quiebra, así que bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario; después lo salvaron los políticos, pero ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra", dijo.

Finalmente, agregó el suceso del 7 de septiembre de 2024. Durante un discurso en la Cámara de Comercio Milei expresó: “[ni] que hablar de Tinturelli, llevando a economistas que decían que (el dólar) iba a estar a 7.000, o sea, el equivalente a 15.000 de hoy. Pero bueno, ese, digamos, ese delincuente con tal de llevar gente a ensuciarme, digamos, con que dijera un disparate cada vez más grande, lo llevaba. Pero bueno, así le van los negocios y está por quebrar”.

Ante un planteo del Presidente por “atipicidad”, el juez Sebastián Casanello había dictado el sobreseimiento de Milei por considerar que sus dichos, en el contexto en que se produjeron y por involucrar personajes públicos, no constituían delito.

Elevada la causa a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso de Fontevecchia, la Sala III resolvió por unanimidad rechazarlo y confirmar el sobreseimiento de Milei.

El juez Mahiques, en su voto que lideró el acuerdo, dijo que cuando los calificativos con potencialidad ofensiva al honor o las expresiones de tono injuriante guardan relación directa con asuntos de interés público y se insertan en el marco del debate democrático, la conducta deviene atípica con independencia de la calidad del sujeto activo.

Por su parte, en su voto concurrente, el juez Borinsky, tras poner de resalto el valor de la libertad de expresión como piedra angular del sistema democrático y sus límites, expuso que los dichos de Milei en el contexto de análisis y discusión política, se debatió sobre el sistema de medios, la postura del Estado en torno a las erogaciones en materia de publicidad oficial y la visión que del modelo económico del presidente.

“Más allá de cierto uso de la sátira y del tono burlesco con el que fueran manifestadas, constituyen opiniones y valoraciones críticas que tuvieron lugar en el marco de la discusión de cuestiones de interés público, amparadas por la libertad de expresión”, dijo Borinsky.

El juez Gemignani compartió los argumentos de sus colegas y expidió su voto en igual sentido.