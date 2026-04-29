La CGT se concentra en la marcha, pero ya anticipa que irá hacia “una medida de fuerza mucho más fuerte”

Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), anticipó que, luego de la marcha que la central obrera realizará el jueves por el Día del Trabajador, se implementará “una medida de fuerza mucho más fuerte”. No obstante, procuró enfocarse en la movilización anunciada a Plaza de Mayo que, según indicó, mostrará en la calle “el malhumor social que en todos lados se percibe”.

“Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, afirmó Sola en declaraciones a la radio digital Futuröck.

La CGT marchará el jueves, desde las 15, a Plaza de Mayo. Según adelantó Sola, lo hará “conmemorando el Día del Trabajador y la centralidad de Francisco, que a un año de su muerte sigue hablándole al mundo del trabajo, revitalizando los derechos, la dignidad del trabajo y la representación de las organizaciones gremiales”.

La columna de la CGT, en una marcha al Congreso, en el mes de febrero

En la central obrera ponen énfasis en la marcha a Plaza de Mayo y, por ahora, no confirman la realización de un paro general. “No nos almorcemos la cena. Primero, la marcha”, dijo a LA NACION una fuente del consejo directivo cegetista. En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.

En la marcha, la CGT tendrá acompañamiento de organizaciones aliadas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un conglomerado de movimientos sociales integrado a la central. La UTEP celebró, ayer, que el Ministerio de Capital Humano haya aprobado el pago de los planes Volver al Trabajo, a través de una resolución, luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, aceptó un recurso de amparo colectivo contra la eliminación del subsidio. Barrios de Pie, organización que integra la UTEP, protestó con una olla popular este miércoles frente al Congreso, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentaba ante los diputados en sesión informativa.

La olla popular de Barrios de Pie, en la Plaza del Congreso Prensa Barrios de Pie

Ante la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró competente al fuero federal para definir sobre la constitucionalidad o no de la reforma laboral, en línea con la intención del Gobierno de apartar al fuero del trabajo de la cuestión, Sola sostuvo que el tema “vuelva al juez natural, [Raúl Horacio] Ojeda”. Es el magistrado del fuero laboral que falló en contra de los intereses del Gobierno, la suspender 82 artículos de la norma que aprobó el Congreso.

“En todo caso, que la autoridad que defina lo que ese juez decida sea la Sala I [de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo], que es la que intervino en el primer expediente que se abrió contra la reforma laboral, por parte del gremio de agentes de propaganda médica. Si nada de esto sucede, vamos a presentar el recurso ante la Corte Suprema”, aseveró Sola, jefe del sindicato del seguro, quien comparte el triunvirato de mando de la CGT con Octavio Argüello (camioneros) y Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio).

El juez Ojeda, magistrado que quiere reponer la CGT al frente de los recursos judiciales contra la reforma laboral

Sola aseguró también que “se han triplicado los conflictos sindicales” y puntualizó que “esos conflictos han aumentado en el corazón productivo de la Argentina: cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.