El jefe de la CGT Cristian Jerónimo anticipó una inminente reunión para definir medidas contra el Gobierno

El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo anticipó este jueves una inminente reunión del Consejo Directivo de la central obrera para definir nuevas medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei después de la reglamentación de la reforma laboral.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera”, afirmó Jerónimo.

El referente sindical aclaró que “nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta” y recordó además que la CGT “ya hizo cuatro paros y 14 movilizaciones al Gobierno”.

Denuncia ante la OIT

Las centrales sindicales argentinas se unieron este jueves en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas y al que, por primera vez en 25 años, el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.

Jorge Sola, integrante del triunvirato cegetista junto a Jerónimo y Octavio Arguello, expuso el miércoles último en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, en su exposición en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) CGT

“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.

Rechazo a la reforma laboral

Un día antes, la CGT había rechazado la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo, al afirmar a través de un documento que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.

“Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central obrera.

Los representantes de la CGT y de las dos CTA, en Suiza, en la Organización Internacional del Trabajo

Al respecto, Jerónimo sostuvo este jueves que la reforma laboral “no generó ni un solo puesto de trabajo”.

“Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores”, dijo el sindicalista en declaraciones a Futurock.

En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión de Milei. La primera había sido el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de la llegada al poder del mandatario libertario.