La chicana de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por la compra de las vacunas de Pfizer

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dirigió esta noche un mensaje al presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, luego de que el Gobierno confirmara el acuerdo con el laboratorio Pfizer, tras una serie de irregularidades en la negociación con el laboratorio.

“Presidente: le pedí de mil maneras que firme el contrato con Pfizer. Nos mintió; dijo que no se podía. Lamento que sus intenciones ideológicas y la oscuridad de su gestión hayan retrasado esta vacuna más de 10 meses. ¡Una vez más teníamos razón!”, chicaneó la exministra de Seguridad.

Presidente: le pedí de mil maneras que firme el contrato con Pfizer. Nos mintió; dijo que no se podía. Lamento que sus intenciones ideológicas y la oscuridad de su gestión hayan retrasado esta vacuna más de 10 meses. ¡Una vez más teníamos razón! pic.twitter.com/hvPQLX8yqq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 25, 2021

A mitad de año, Bullrich, acusó a Ginés González García de pedirle sobornos al laboratorio y plantear que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación, es decir un presunto intento de retorno por parte del Ejecutivo a cambio de la llegada de las vacunas del laboratorio norteamericano.

“Ratifico que los 14 millones de vacunas no llegaron a la Argentina porque el ministro de Ginés González García decidió no firmar ese contrato si no era a partir de la existencia de un intermediario que les garantizaba el modelo de corrupción kirchnerista”, había denunciado en mayo la exministra de Seguridad de la Nación en diálogo con LN+.

La negociación con Pfizer fue motivo de discusión entre el oficialismo y la oposición porque el laboratorio hizo en la Argentina la prueba de su vacuna con voluntarios locales, pero luego, las dosis de la empresa norteamericana no fueron adquiridas por el Gobierno nacional.

LA NACION