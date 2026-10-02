La Corte confirmó que un exdiputado kirchnerista irá a juicio por un “vacunatorio vip” en Chubut

Con el término “inadmisible”, la Corte rechazó el recurso que había presentado un exdiputado del kirchnerismo acusado en una causa similar a la del “vacunatorio VIP”. Se trata de Santiago Igón, de Chubut, quien había ofrecido una donación de $3 millones para evitar ir a juicio oral y público.

Fuentes judiciales señalaron que Igón supuestamente recibió dos vacunas contra el Covid en el Hospital Zonal de Esquel cuando aún no le correspondía, en febrero de 2021, durante la pandemia de coronavirus. En ese entonces, ocupaba una banca en el Congreso. Era diputado del peronismo alineado con la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La causa de Igón tiene un paralelismo con la del “vacunatorio vip”, que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py. En ambas, se indaga si hubo vacunados que no debieron haber sido priorizados en ese momento por sobre otra población de riesgo.

Igón, junto al presidente Alberto Fernández Twitter Santiago Igón

Antes de que este recurso llegara a la Corte, donde los tres jueces rechazaron el planteo de la defensa que buscaba evitar el juicio donando $3 millones al hospital local, Igón ya había sido procesado por el magistrado federal de Esquel, Guido Otranto. Esa decisión había sido confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Según señalaron fuentes judiciales al tanto del caso, el exdiputado chubutense está acusado de supuesta aceptación de dádiva. Al igual que él, también había sido procesado el responsable de supervisión del operativo de vacunación en ese momento (febrero 2021).

De acuerdo con las mismas fuentes, Igón tenía 43 años cuando se anotó en la plataforma “Vacunate Chubut”. Ahí supuestamente informó dos condiciones de riesgo: obesidad y diabetes. Pero la denuncia sostiene que, al llegar al centro de vacunación, habría hecho valer su cargo de diputado.

Más de cuatro años después del hecho investigado, en septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del caso, aceptó un pedido de la defensa: que Igón reparara de forma integral el perjuicio con un pago de alrededor de $3 millones al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel.

No conforme con eso, la fiscalía apeló y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. Para revocar esa salida, que extinguía la acción penal, Casación se basó en los precedentes, en la oposición del Ministerio Público Fiscal y en los argumentos que había dado el tribunal oral. La defensa recurrió entonces en queja ante la Corte Suprema, que rechazó el planteo por inadmisible.

Esta causa es diferente a la popularmente conocida como el “vacunatorio vip” que tramita en los juzgados de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última registró novedades en agosto, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas acusadas de haberse beneficiado con vacunas que aún no les correspondía recibir, en el llamado “vacunatorio vip” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal Eduardo Taiano, tras una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.

Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.

También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro, que estaba a cargo de Salud, renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.