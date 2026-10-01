Tras los insultos a una periodista, Carrió denunció a Milei por abuso de autoridad y violencia de género

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió demandó en las últimas horas al presidente Javier Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.

La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.

El mensaje de Carrió Captura

“Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él”, expresó Carrió vía X.

La exlegisladora agregó: “A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción. Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen”.

La denuncia

En la presentación judicial, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.

El primer posteo de Milei

Los posteos a los que Carrió hace alusión fueron publicados el miércoles por Milei. En el primero, el Presidente había reaccionado al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”.

El posteo adjuntaba un fragmento de la participación de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de la expresidenta Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.

“A mí me parece muy interesante una cosa, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que, como sociedad, nos debemos un debate, porque eso es cierto. Ahí hay una cosa a tener en cuenta respecto al funcionamiento democrático”, había expresado Duffard.

Uno de los insultos de Milei contra Duffard

Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco...”.

Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, al citar un tuit del funcionario Santiago Oría que también contenía críticas a la periodista.

Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser... CIAO!”.

Carrió afirmó en su denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones con “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.

Otra de las agresiones de Milei

Además, observó que, en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en los ámbitos de la vida en que se desarrolla, por lo que solo queda reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el que su conducta no tenga repercusión en lo público”.

“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.