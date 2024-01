escuchar

En el primera jornada de debate de la ley ómnibus en Diputados hubo varios momentos de tensión. El primero, cuando un empresario agredió verbalmente a Myriam Bregman. El segundo, cuando la vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau (UxP), denunció la presencia en los pasillos del hemiciclo de Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo Revolución Federal, quien estuvo preso por instigación a la violencia cuando intentaron asesinar a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

“Se encuentra en la casa Leo Sosa, quien fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner”, alertó. Y denunció: “Esta tuiteando y amenazando a diputados”.

“Entró con una pulsera color roja, que se distribuyeron desde algún lugar de esta Cámara. Entonces además de todo y de denunciarlo, le quiero pedir que cuide la integridad de los diputados”, le reclamó la diputada al presidente de la cámara.

Y agregó, visiblemente indignada: “Esta Cámara tiene el personal para hacerlo, pero además, le pido que inmediatamente retire a esta persona que está procesada en distintas causas judiciales de la casa y abra un sumario para ver quién fue él que lo invitó y le dio la pulsera este señor Leonardo Sosa, que tanto se ha hecho notar desde este Parlamento en las redes sociales”.

Por su parte, Martín Menem, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, aseguró que la seguridad del Congreso lo estaba buscando y prometió: “Voy a instrumentar todas las medidas que sean necesarias para que estas situaciones no ocurran”. Además, adelantó que se abrirá el sumario correspondiente en el caso de que se haya cometido alguna irregularidad.

Los posteos de Sosa desde el Congreso

Desde su cuenta de X, Leonardo Sosa, quien apareció con una pulsera roja, que acredita que tenía permiso para ingresar a los palcos del recinto y quien dijo que “fue convocado por un grupo de libertarios para ir a hacer el aguante” hizo referencia a la denuncia de Moreau.

“A Cecilia Moreau le preocupa mas mi presencia en el Congreso de la Nación que la de terroristas que asesinaron personas en los años ‘70, quienes formaron parte del Gobierno que ella integró hasta el 10 de Diciembre”, sostuvo.

Y luego agregó: “Si tantas dudas y argumentos tiene respecto a la causa por el atentado contra Cristina, puede presentarse en el despacho de Pollicita y aportar la información y pruebas que considera relevantes a la causa. Esas causas llevan 6 meses congeladas y no avanzan, porque como ya se sabe, no hay prueba relevante alguna para acusarme de algo. Haga patria diputada y colabore con la Justicia asi todos salimos beneficiados: a mi me cierran la causa y a ustedes, se les terminan las dudas”.

Además, durante las horas que pudo presenciar la sesión en el Congreso, el joven publicó distintos momentos de la jornada, en casi todos, atacando a distintos legisladores.

Detenido tras el ataque a CFK

Sosa estuvo detenido el año pasado por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sostuvo que el accionar criminal de Revolución Federal debía investigarse conjuntamente con el intento de homicidio de la ex vicepresidenta. Sin embargo, la Cámara Federal decidió liberar a los integrantes de Revolución Federal.

El joven está procesado por incitación a la violencia debido a su accionar afuera del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, el 22 de agosto de 2022, después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una condena de doce años de prisión contra la expresidenta y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese día, Sosa tuvo la intención de destruir las vallas que se habían colocado por seguridad en el ingreso del departamento de la expresidente y se trenzó a golpes con un efectivo de la Policía de la Ciudad. A esto se le suma que el 28 de agosto de

Además, el 28 de agosto de ese mismo año, cuatro días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla, el joven estuvo en el edificio donde vive la exvicepresidenta. Fue allí donde se sacó una foto desde el balcón con otro miembro de Revolución Federal, Gastón Guerra.

